Шансы на долгую и здоровую жизнь связали с состоянием вилочковой железы
Значение вилочковой железы (тимуса) для здоровья и долголетия, возможно, сильно недооценивалось. Как показали результаты двух новых исследований, нормально функционирующий во взрослом возрасте тимус — залог здорового старения, долгой жизни и высокой выживаемости при раке.
Вилочковая железа — расположенный в верхней части грудной клетки орган иммунной системы. Основная функция тимуса заключается в формировании пула разнообразных Т-клеток и их тренировке. Т-клетки — тип иммунных клеток, помогающий защищать организм от инфекций. В вилочковой железе происходят созревание Т-лимфоцитов и их обучение тому, как отличать ткани организма от патогенов.
Эти функции особенно важны в начале жизни, поэтому тимус «включается» сразу после рождения и достигает пика активности и объема к подростковому возрасту. После полового созревания тимус постепенно уменьшается в размерах, производит все меньше новых Т-клеток, с возрастом все больше деградирует и в итоге полностью превращается в жировую ткань. Этот процесс называется «инволюция тимуса».
Из-за такой трансформации долгое время считалось, что у взрослых тимус практически не функционирует и не играет особой роли в состоянии здоровья. Однако результаты сразу двух новых исследований, опубликованных в одном номере журнала Nature, поставили многолетние представления о тимусе под сомнение.
В рамках первого из исследований группа специалистов из Школы медицины Гарвардского университета (США) обучила ИИ оценивать показатели здоровья тимуса, то есть способность железы к функционированию, основываясь на результатах КТ-сканирования грудной клетки 5674 взрослых людей. Затем обученная нейросеть проанализировала данные о состоянии тимуса у 27 612 взрослых.
Оказалось, здоровье тимуса варьируется у разных людей и зависит от пола, возраста и образа жизни. Так, у женщин вилочковая железа в среднем активнее, чем у мужчин. При этом у обоих полов функциональность железы, как и ожидалось, снижается в процессе старения.
Кроме того, на состоянии здоровья тимуса негативно сказываются системное воспаление, нарушения обмена веществ, избыточный вес, курение и низкая физическая активность. В то же время люди, у которых вилочковая железа сохранила функции во взрослом возрасте, с большей вероятностью жили дольше, а также реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, чем люди с низким показателем здоровья тимуса.
Так, по расчетам исследователей, по сравнению с самым низким показателем у людей с наиболее сохранной функцией тимуса примерно на 50% снижен риск ранней смерти от любой причины, на 63% — риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 36% — риск развития рака легких. Причем эти соотношения сохранялись даже с учетом поправки на возраст, пол, курение и сопутствующие заболевания.
Авторы исследования предположили, что ухудшение состояния тимуса приводит к снижению разнообразия Т-клеток. Это затрудняет распознавание иммунной системой новых угроз, таких как рак и другие заболевания, и реагирование на них.
Ключевую роль здоровья тимуса подтвердило и второе исследование, проведенное той же группой ученых. Они изучили данные КТ-сканирования и клинические результаты более чем 1200 онкологических пациентов, получавших иммунотерапию.
Анализ показал, что пациенты с более здоровым тимусом, как правило, лучше реагировали на лечение. По сравнению с пациентами, у которых функция тимуса не сохранилась, у них был примерно на 37% снижен риск прогрессирования рака и на 44% — риск смерти. Причем даже после того, как исследователи скорректировали данные с учетом различий пациентов, опухолей и подходов к лечению.
«Вилочковая железа десятилетиями оставалась без внимания и, возможно, служит недостающим звеном в объяснении того, почему люди стареют по-разному и почему у некоторых пациентов лечение рака неэффективно», — отметил ведущий автор обоих исследований Хьюго Аэртс.
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