Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Живой «труп»: новый амазонский паук копирует зараженных грибом сородичей
Исследователи описали необычный новый вид паука из тропических лесов Амазонии — Taczanowskia waska, демонстрирующий редкий тип мимикрии. Этот вид имитирует паразитические грибы рода Gibellula, которые поражают пауков и вызывают их гибель. Подобная форма подражания ранее у пауков не отмечалась и представляет собой первый известный случай имитации грибного паразита.
Вид обнаружили в эквадорской части Амазонии, в регионе с высоким уровнем биоразнообразия. Первоначально наблюдатели приняли организм за гриб, что свидетельствует о высокой эффективности маскировки. Более позднее исследование показало, что паук воспроизводит характерные признаки зараженных грибом пауков. При инфицировании грибами рода Gibellula тело хозяина покрывается мицелием и тонкими спороносными структурами. У Taczanowskia waska на брюшке имеются мягкие выросты, сходные по форме и расположению с такими структурами. Окраска тела бледная, с неровной поверхностью, усиливающей сходство с пораженным организмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.
Предполагается, что такая мимикрия выполняет двойную функцию. С одной стороны, она может снижать вероятность нападения хищников, поскольку зараженные грибами организмы потенциально опасны или непригодны для питания. С другой стороны, маскировка может способствовать успешной охоте, позволяя пауку оставаться незаметным для добычи.
Род Taczanowskia относится к группе пауков, родственной кругопрядам, однако его представители могут вести образ жизни, не связанный с постоянным строительством ловчих сетей. Новый вид демонстрирует поведение, согласующееся с его внешним обликом: он длительное время остается неподвижным на поверхности листьев и захватывает добычу при непосредственном контакте. Такая стратегия характерна для хищников-засадников и эффективно сочетается с морфологической мимикрией.
Размеры описанного экземпляра сравнительно невелики: длина тела самки, выбранной в качестве голотипа, составляет около пяти миллиметров. Морфология включает ряд признаков, отличающих новый вид от близких форм: специфическую форму брюшка, наличие характерных выростов, особенности окраски и распределение щетинок. Сравнение с музейными коллекциями позволило выявить ранее собранные экземпляры, которые до этого не могли распознать как отдельный вид. Это подчеркивает значение музейных фондов для уточнения систематики и выявления скрытого разнообразия организмов.
Мимикрия широко распространена среди пауков и обычно связана с подражанием муравьям, растительным остаткам или другим элементам среды. Однако имитация паразитических грибов представляет новый тип адаптации, ранее не описанный для этой группы. Вероятно, формирование подобного облика происходило постепенно, через накопление признаков, увеличивающих сходство с зараженными организмами и обеспечивающих преимущество в выживании.
Открытие Taczanowskia waska имеет значение не только для описательной систематики, но и для понимания эволюции защитных и охотничьих стратегий. Оно демонстрирует, что мимикрия может включать подражание не только объектам окружающей среды, но и состояниям организмов, связанным с заболеваниями или паразитированием. Такие примеры расширяют представления о возможных направлениях эволюционных адаптаций и подчеркивают, что тропические экосистемы остаются важнейшими источниками новых биологических открытий.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии