Инфографика: главные страны-должники в мире
Все страны мира имеют внешние долги. На инфографике показано, сколько государства задолжали другим странам и организациям.
Авторы инфографики использовали данные Global Firepower. Внешний долг включает государственные и частные обязательства перед внешними кредиторами, которые должны выплачиваться с помощью валютных расчетов, товаров или услуг.
Самое наименее закредитованное государство — Эритрея. Ее внешний долг составляет 461 миллион долларов.
Наибольший внешний долг оказался у США — 24,54 триллиона долларов. Он превышает совокупный внешний долг 10 стран, которые идут в рейтинге следом за США.
Сумма внешнего долга США включает средства, которые американские государственные структуры и частные компании должны иностранным кредиторам. Среди кредиторов встречаются не только другие государства, но и международные банки, инвестиционные фонды и частные инвесторы.
Американский долг, который в основном хранится в виде казначейских облигаций США, считается надежным финансовым инструментом. Из-за этого иностранные правительства и организации охотно в него вкладываются.
Помимо США в топ-5 стран с самым большим долгом вошли Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды. Россия оказалась в рейтинге на 34 месте с внешним долгом в 226,5 миллиарда долларов. При этом Центральный банк России оценивал внешний долг страны на 1 января 2026 года в 319,8 миллиарда долларов.
Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.
Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.
Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
