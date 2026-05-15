Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: главные страны-должники в мире

Все страны мира имеют внешние долги. На инфографике показано, сколько государства задолжали другим странам и организациям.

Инфографика: главные страны-должники в мире / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Авторы инфографики использовали данные Global Firepower. Внешний долг включает государственные и частные обязательства перед внешними кредиторами, которые должны выплачиваться с помощью валютных расчетов, товаров или услуг.

Самое наименее закредитованное государство — Эритрея. Ее внешний долг составляет 461 миллион долларов.

Наибольший внешний долг оказался у США — 24,54 триллиона долларов. Он превышает совокупный внешний долг 10 стран, которые идут в рейтинге следом за США.

Сумма внешнего долга США включает средства, которые американские государственные структуры и частные компании должны иностранным кредиторам. Среди кредиторов встречаются не только другие государства, но и международные банки, инвестиционные фонды и частные инвесторы.

Американский долг, который в основном хранится в виде казначейских облигаций США, считается надежным финансовым инструментом. Из-за этого иностранные правительства и организации охотно в него вкладываются.

Помимо США в топ-5 стран с самым большим долгом вошли Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды. Россия оказалась в рейтинге на 34 месте с внешним долгом в 226,5 миллиарда долларов. При этом Центральный банк России оценивал внешний долг страны на 1 января 2026 года в 319,8 миллиарда долларов.