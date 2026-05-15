Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
15 мая, 10:15
Рейтинг: +211
Посты: 757

Инфографика: главные страны-должники в мире

Все страны мира имеют внешние долги. На инфографике показано, сколько государства задолжали другим странам и организациям.

Инфографика: главные страны-должники в мире / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained
Авторы инфографики использовали данные Global Firepower. Внешний долг включает государственные и частные обязательства перед внешними кредиторами, которые должны выплачиваться с помощью валютных расчетов, товаров или услуг. 

Самое наименее закредитованное государство — Эритрея. Ее внешний долг составляет 461 миллион долларов.

Наибольший внешний долг оказался у США — 24,54 триллиона долларов. Он превышает совокупный внешний долг 10 стран, которые идут в рейтинге следом за США. 

Сумма внешнего долга США включает средства, которые американские государственные структуры и частные компании должны иностранным кредиторам. Среди кредиторов встречаются не только другие государства, но и международные банки, инвестиционные фонды и частные инвесторы.

Американский долг, который в основном хранится в виде казначейских облигаций США, считается надежным финансовым инструментом. Из-за этого иностранные правительства и организации охотно в него вкладываются. 

Помимо США в топ-5 стран с самым большим долгом вошли Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды. Россия оказалась в рейтинге на 34 месте с внешним долгом в 226,5 миллиарда долларов. При этом Центральный банк России оценивал внешний долг страны на 1 января 2026 года в 319,8 миллиарда долларов. 

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Bahriddin Xusomiddinov
Bahriddin Xusomiddinov
3 минуты назад
-
0
+
Почему-то в инфографике не мог найти Китай
Ответить
-
0
+
Андрей Д.
Андрей Д.
30 минут назад
-
0
+
Los parasitos parade( как так вышло, что должники доминируют в экономике? И за чей счет? Да еще и поджимают военным путем другие государства, обрушивая их экономики и воруя их средства на счетах, ради кражи их ресурсов и доминирования в регионах? Кому нужна такая априори нечестная и убогая финансовая система? Она же дискредитировала себя полностью! Что за злая магия?
Ответить
-
0
+
