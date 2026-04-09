HopFlyt представила беспилотник Cyclone с необычной конструкцией крыла
За последние десятилетия появилось немало проектов летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, однако немногие из них выглядят столь необычно, как крылья аппарата Cyclone от компании HopFlyt. Их изогнутая форма восходит к конструкции, впервые предложенной еще в 1920-х годах, но так и не нашедшей применения в коммерческой авиации.
В 1925 году инженер по имени Уиллард Рэй Кастер выдвинул любопытную идею. Вместо того чтобы разгонять самолет до высоких скоростей ради создания подъемной силы на крыльях, почему бы не направить поток воздуха на крыло с помощью пропеллера? Иными словами, не самолет движется сквозь воздух, чтобы взлететь, а воздух «подводится» к крылу.
Спустя несколько лет Кастер запатентовал свою конструкцию так называемого канального крыла. В ней пропеллеры размещались в полукруглых каналах, встроенных в каждое крыло. Такая схема позволяла самолетам взлетать с гораздо более короткого разбега благодаря возникновению подъемной силы уже на малых скоростях. Чтобы продемонстрировать это, Кастер однажды заставил человека бежать рядом с самолетом, пока тот не оторвался от земли. В другом эксперименте самолет закрепили на месте и включили пропеллеры — возникавшая подъемная сила, по сути, стала одним из первых примеров вертикального отрыва аппарата от земли.
Однако Кастеру так и не удалось сделать канальные крылья коммерчески жизнеспособными. Самолеты того времени были слишком тяжелыми, и система не давала должной эффективности. Перенесемся в наши дни — эпоху электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые значительно легче своих предшественников. Именно это, в частности, побудило инженеров HopFlyt вновь обратиться к идее канального крыла — но на этот раз с возможностью поворота каналов.
При взлете канальная секция ориентирована назад, а в горизонтальном полете она поворачивается под крыло. При необходимости эти каналы могут выполнять и функцию тормозного механизма.
Эта конструкция оказалась не только работоспособной, но и обеспечила новую эффективность, и теперь она реализована в гибридном беспилотнике Cyclone VTOL.
Благодаря своей уникальной конструкции Cyclone, по данным HopFlyt, тратит на начальный набор высоты на треть меньше энергии, чем другие VTOL-аппараты. И хотя он использует комбинированную силовую установку — электричество и топливо — расход составляет менее десяти литров в час, что делает его исключительно экономичным.
Кроме того, такая гибридная схема позволяет Cyclone преодолевать более 1200 километров или перевозить 110 килограммов внутреннего груза на меньшие расстояния. Компания утверждает, что эксплуатационные расходы будут на 90% ниже по сравнению с аналогичными аппаратами, а выбросы CO₂ сократятся в 50 раз.
HopFlyt рассчитывает вывести Cyclone на коммерческий рынок к 2027 году. Среди возможных сфер применения — снабжение военно-морских сил, обслуживание морских энергетических платформ и медицинская логистика.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
2 Ноября, 2018
Семь шагов за горизонт
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
24 Апреля, 2015
Пародийные религии
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
16 Апреля, 2016
Вопросы жизни и смерти
Комментарии