Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

HopFlyt представила беспилотник Cyclone с необычной конструкцией крыла

За последние десятилетия появилось немало проектов летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, однако немногие из них выглядят столь необычно, как крылья аппарата Cyclone от компании HopFlyt. Их изогнутая форма восходит к конструкции, впервые предложенной еще в 1920-х годах, но так и не нашедшей применения в коммерческой авиации.

Беспилотник Cyclone / © HopFlyt

В 1925 году инженер по имени Уиллард Рэй Кастер выдвинул любопытную идею. Вместо того чтобы разгонять самолет до высоких скоростей ради создания подъемной силы на крыльях, почему бы не направить поток воздуха на крыло с помощью пропеллера? Иными словами, не самолет движется сквозь воздух, чтобы взлететь, а воздух «подводится» к крылу.

Спустя несколько лет Кастер запатентовал свою конструкцию так называемого канального крыла. В ней пропеллеры размещались в полукруглых каналах, встроенных в каждое крыло. Такая схема позволяла самолетам взлетать с гораздо более короткого разбега благодаря возникновению подъемной силы уже на малых скоростях. Чтобы продемонстрировать это, Кастер однажды заставил человека бежать рядом с самолетом, пока тот не оторвался от земли. В другом эксперименте самолет закрепили на месте и включили пропеллеры — возникавшая подъемная сила, по сути, стала одним из первых примеров вертикального отрыва аппарата от земли.

Однако Кастеру так и не удалось сделать канальные крылья коммерчески жизнеспособными. Самолеты того времени были слишком тяжелыми, и система не давала должной эффективности. Перенесемся в наши дни — эпоху электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые значительно легче своих предшественников. Именно это, в частности, побудило инженеров HopFlyt вновь обратиться к идее канального крыла — но на этот раз с возможностью поворота каналов.

При взлете канальная секция ориентирована назад, а в горизонтальном полете она поворачивается под крыло. При необходимости эти каналы могут выполнять и функцию тормозного механизма.

Эта конструкция оказалась не только работоспособной, но и обеспечила новую эффективность, и теперь она реализована в гибридном беспилотнике Cyclone VTOL.

Благодаря своей уникальной конструкции Cyclone, по данным HopFlyt, тратит на начальный набор высоты на треть меньше энергии, чем другие VTOL-аппараты. И хотя он использует комбинированную силовую установку — электричество и топливо — расход составляет менее десяти литров в час, что делает его исключительно экономичным.

Кроме того, такая гибридная схема позволяет Cyclone преодолевать более 1200 километров или перевозить 110 килограммов внутреннего груза на меньшие расстояния. Компания утверждает, что эксплуатационные расходы будут на 90% ниже по сравнению с аналогичными аппаратами, а выбросы CO₂ сократятся в 50 раз.

HopFlyt рассчитывает вывести Cyclone на коммерческий рынок к 2027 году. Среди возможных сфер применения — снабжение военно-морских сил, обслуживание морских энергетических платформ и медицинская логистика.