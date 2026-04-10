Пять самых быстрых серийных истребителей стоящих на вооружении сегодня

Современные воздушные войны во многом строятся вокруг технологий малозаметности. Но из-за колоссальной стоимости истребителей пятого и шестого поколений модернизируются и более старые машины — от наследия холодной войны до многоцелевых «ракетных грузовиков» поколения 4,5. В результате самые быстрые истребители мира представляют собой весьма разнородный набор.

F-22 Raptor / © Department of Defense

F-22 Raptor. Скорость: 2400 километров в час.

Хотя формально F-22 — самый «медленный» в этом списке, в стратегическом смысле он один из самых быстрых. Его ключевое преимущество — способность к сверхзвуковому крейсерскому полету, то есть полету быстрее звука без включения форсажа.

Raptor способен длительно лететь со скоростью около 2000 километров в час без форсажа, что дает огромное преимущество: экономится топливо и уменьшается тепловая заметность. В условиях дальних перелетов или масштабного боя он может сохранять высокую скорость там, где другие самолеты вынуждены замедляться.

Су-27 / © Wikimedia Commons / Автор: Vitaly V. Kuzmin

Су-27. Скорость: 2500 километров в час.

Созданный как истребитель завоевания господства в воздухе, Су-27 сочетает высокую маневренность и большую скорость.

В ближнем бою Су-27 обладает отличной аэродинамикой и способен соперничать с такими машинами, как F-15. При этом одним из его главных преимуществ остается большой запас топлива: он может летать на максимальную дальность без подвесных баков, сохраняя «чистую» конфигурацию и высокие характеристики. Также самолет имеет множество точек подвески, что позволяет использовать его как «ракетный грузовик» для воздушного боя или многоцелевых задач.

Су-57 / © Wikimedia Commons

Су-57. Скорость: 2600 километров в час.

Су-57 — это современное развитие концепта Су-27 с элементами малозаметности. Он быстрее предшественника и оснащен трехмерным управлением вектором тяги, что обеспечивает исключительную маневренность.

F-15EX Eagle II / © Department of Defense

F-15EX Eagle II. Скорость: 2600 километров в час.

F-15EX — вершина развития классических истребителей четвертого поколения. Он остается одним из самых эффективных боевых самолетов, однако главный недостаток — отсутствие полноценного сверхзвукового крейсерского режима, что снижает дальность и увеличивает заметность из-за форсажа.

Сегодня F-15EX играет ключевую роль как «ракетный грузовик». Он способен нести до 22 ракет AIM-120, что является рекордом среди американских истребителей. Современная система радиоэлектронной борьбы и цифровая система управления делают его крайне эффективным даже в условиях насыщенной ПВО.

МиГ-31 / © Wikimedia Commons

МиГ-31. Скорость: 3100 километров в час.

МиГ-31 — самый быстрый истребитель в этом списке, фактически «летающая ракета с радаром». Он создавался как перехватчик для защиты огромных пространств СССР от бомбардировщиков и крылатых ракет.

Его конструкция уникальна: примерно половина планера выполнена из высокопрочной никелевой стали, а мощные двигатели развивают колоссальную тягу. Это делает самолет очень тяжелым, но устойчивым на высоких скоростях.

Сегодня МиГ-31 используется как носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» и дальнобойных ракет Р-37М.