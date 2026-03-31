Индия построит 100 новых аэропортов

Название UDAN расшифровывается как Ude Desh ka Aam Nagrik — «пусть обычный гражданин страны летает», и это отражает главную цель программы: сделать авиаперелеты доступными для широкой аудитории.

Ключевым направлением станет создание 100 новых аэропортов и 200 вертолетных площадок. Речь идет не о крупных международных хабах, а о компактных региональных воздушных гаванях. Их будут разворачивать на базе уже существующих, но неиспользуемых взлетно-посадочных полос. Основная задача — связать малые города с общей авиационной сетью страны.

Программа рассчитана на десять лет и предусматривает не только развитие инфраструктуры, но и финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы новые маршруты оставались экономически устойчивыми.

Сегодня Индия — один из самых быстрорастущих авиационных рынков мира. Власти рассчитывают, что расширение авиасообщения ускорит экономический рост и создаст тысячи рабочих мест.

В долгосрочной перспективе цели еще масштабнее: увеличить число аэропортов с нынешних 163 (на 2025 год) до 350–400 к 2047 году. В рамках политики локализации планируется закупка вертолетов HAL Dhruv и самолетов HAL Dornier для региональных перевозчиков.

При этом рынок региональной авиации в Индии уже стал ареной серьезной конкуренции: за заказы борются Airbus (через турбовинтовые самолеты ATR), бразильская Embraer с моделью E175 и российская ОАК с SJ-100 при поддержке HAL.

Для наглядности: в России насчитывается более 900 аэропортов при населении 146 миллионов человек, тогда как в Индии, с ее 1,4 миллиарда жителей, — пока лишь 163.