Армия США приняла на вооружение первый беспилотный Black Hawk
Армия США получила первый вертолет Black Hawk, способный летать как с экипажем, так и без него. Это событие ознаменовало переход к более безопасным операциям в зонах повышенного риска, где традиционные пилотируемые летательные аппараты сталкиваются с растущими угрозами.
Новый аппарат, получивший обозначение H-60Mx, вступает в фазу интенсивных испытаний под руководством Командования по разработке боевых возможностей армии США. По словам официальных лиц, главная цель — подтвердить возможность плавного перехода между пилотируемым режимом, режимом с опциональным участием пилота и полностью автономным полетом.
H-60Mx создан для снижения риска для пилотов при сохранении эффективности выполнения задач. Он может действовать с экипажем на борту, управляться дистанционно с земли или полностью автономно — в зависимости от требований миссии.
В течение 2026 года вертолет будет проходить испытания в ряде сложных сценариев. Среди них — автономная навигация, обход препятствий и выполнение координированных задач совместно с пилотируемыми и беспилотными системами. Инженеры также оценят его работу в условиях противодействия, где электронные помехи могут нарушать связь.
H-60Mx стал результатом более чем десятилетней разработки. Его истоки восходят к программе ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), целью которой было упрощение управления полетом с помощью передовой автоматизации.
Изначально система создавалась как модульный комплект для модернизации существующих вертолетов. Со временем, после многочисленных испытаний на военных и гражданских воздушных судах, она превратилась в полноценное решение в области автономного управления.
Ключевую роль в этом процессе сыграла компания Sikorsky, разработавшая программное обеспечение автономии MATRIX. Эта система функционирует как цифровой второй пилот, контролируя весь процесс полета — от взлёта до посадки.
H-60Mx создан на базе UH-60M Black Hawk — основного многоцелевого вертолета армии США. Платформа способна перевозить до 11 полностью экипированных военнослужащих или транспортировать внешние грузы массой около четырех тонн.
В центре модернизации — продвинутый менеджер автономных миссий. Он позволяет выполнять самостоятельные задачи, такие как логистическое снабжение, эвакуация раненых и разведка в зонах с высоким уровнем угрозы.
Еще одно важное изменение — переход на систему управления fly-by-wire. Она заменяет традиционные механические приводы, повышая устойчивость и обеспечивая точность автоматических маневров. Кроме того, это снижает нагрузку на пилотов, позволяя им сосредоточиться на принятии тактических решений.
Система обладает открытой архитектурой, что упрощает интеграцию новых датчиков, программного обеспечения и инструментов на базе искусственного интеллекта. Это гарантирует, что вертолет сможет адаптироваться к будущим требованиям без серьезной переработки конструкции.
H-60Mx станет основной платформой для программы Strategic Autonomy Flight Enabler, цель которой — создание универсального комплекта автономии для всего парка Black Hawk. В случае успеха эта технология может изменить подход армии к использованию вертолетов в боевых условиях. Автономные машины смогут поддерживать линии снабжения, эвакуировать раненых и оказывать поддержку войскам в районах, слишком опасных для экипажей.
