Фотоловушка запечатлела необычное поведение волка и медведя со свежепойманной рыбой

Фотоловушки в Миннесоте (США) зафиксировали редкое и неожиданное поведение волка и черного медведя со свежепойманной рыбой.

Видеозапись, опубликованная проектом Voyageurs Wolf Project, была сделана прошлой весной у ручья, который местная стая волков регулярно использует для рыбалки. Ролик, набравший более 274 тысяч просмотров, показывает, как волк оставляет рыбу и уходит.

Затем в кадре появляется черный медведь. Он обнюхивает возможную добычу, но в итоге неожиданно разворачивается и уходит, не тронув ее. Спустя два дня другая волчица приходит и забирает рыбу.

Запись продемонстрировала крайне любопытное и редкое поведение животных. Медведь проигнорировал легкую добычу, хотя обычно медведи не упускают возможности быстро получить пищу.

«Удивительно, но черный медведь выглядел озадаченным, обнаружив рыбу, и просто ушел, даже не попробовав ее», — отметили исследователи проекта. — «Мы ожидали, что медведь с готовностью воспользуется такой возможностью, но, как оказалось, не в этот раз».

Случаи, когда волки ловят рыбу в бореальных лесах, крайне редко фиксируются. Именно фотоловушки позволили ученым наблюдать этот процесс.

Ранее камеры уже фиксировали похожее поведение: волк ловил рыбу, оставлял ее на берегу ручья и возвращался продолжать рыбалку, не съедая добычу сразу. Новое видео позволяет предположить, что такая стратегия — оставлять пищу «про запас» — может быть распространена среди волков гораздо шире, чем считалось ранее.