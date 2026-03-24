  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
24 марта, 09:18
Рейтинг: +576
Посты: 871

Фотоловушка запечатлела необычное поведение волка и медведя со свежепойманной рыбой

Фотоловушки в Миннесоте (США) зафиксировали редкое и неожиданное поведение волка и черного медведя со свежепойманной рыбой.

Сообщество
# волки
# медведи
# природа
# фотографии
Фотоловушка запечатлела необычное поведение волка и медведя со свежепойманной рыбой / © The Voyageurs Wolf Project 
Фотоловушка запечатлела необычное поведение волка и медведя со свежепойманной рыбой / © The Voyageurs Wolf Project 

Видеозапись, опубликованная проектом Voyageurs Wolf Project, была сделана прошлой весной у ручья, который местная стая волков регулярно использует для рыбалки. Ролик, набравший более 274 тысяч просмотров, показывает, как волк оставляет рыбу и уходит.

© The Voyageurs Wolf Project 

Затем в кадре появляется черный медведь. Он обнюхивает возможную добычу, но в итоге неожиданно разворачивается и уходит, не тронув ее. Спустя два дня другая волчица приходит и забирает рыбу.

Запись продемонстрировала крайне любопытное и редкое поведение животных. Медведь проигнорировал легкую добычу, хотя обычно медведи не упускают возможности быстро получить пищу.

«Удивительно, но черный медведь выглядел озадаченным, обнаружив рыбу, и просто ушел, даже не попробовав ее», — отметили исследователи проекта. — «Мы ожидали, что медведь с готовностью воспользуется такой возможностью, но, как оказалось, не в этот раз».

Случаи, когда волки ловят рыбу в бореальных лесах, крайне редко фиксируются. Именно фотоловушки позволили ученым наблюдать этот процесс.

Ранее камеры уже фиксировали похожее поведение: волк ловил рыбу, оставлял ее на берегу ручья и возвращался продолжать рыбалку, не съедая добычу сразу. Новое видео позволяет предположить, что такая стратегия — оставлять пищу «про запас» — может быть распространена среди волков гораздо шире, чем считалось ранее.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Мар
1000
Коллегия авгуров: гадания и политика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 марта, 07:59
Сеченовский Университет

В России выяснили, как свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.

Сеченовский Университет
# витамин D
# зубные импланты
# зубы
# имплант
# стоматология
23 марта, 10:59
ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

ПНИПУ
# импланты
# кость
# моделирование
# суставы
# технологии
# углеродные материалы
# эндопротезирование
23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

Археология
# Бронзовый век
# железо
# Китай
# микроскопия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
20 марта, 14:49
МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

МАИ
# авиатехника
# авиация
# интервью
# история
# самолет
# технологии
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние комментарии

Vlad Ok
12 минут назад
Интересная тестовая платформа. Резко сокращающая сроки испытания и отладки новейших систем. В ряде случаев как пишут вместо года до нескольких

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Виталий Устинов
21 минута назад
Ar, потому что в студии ии делали фото и снимали типо они в космосе 🤔

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

ProTank
36 минут назад
Воин, сразу видно из Прибалтийских Вымератов, умом не блещешь, на одних шпротах далеко не уедешь.

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

Vlad Ok
40 минут назад
Игорь, он столько не выпьет :)))

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Раис Назыров
43 минуты назад
Аскар, ты, видимо, давно на улицу не выходил. Выйди,не терпи, уже не так холодно.)

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Sabr Sukar
43 минуты назад
service plus bihar(convenient collection point) प्रदान करता है। आवेदन करते समय इसे चुनने पर, SMS notifications मिलती

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Sabr Sukar
45 минут назад
service plus bihar(convenient collection point) प्रदान करता है। आवेदन करते समय इसे चुनने पर, SMS notifications मिलती

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Kirill S
49 минут назад
Kirill, Около 7–10% домохозяйств (примерно 450–500 тысяч семей) официально классифицировались как потребители твердого топлива для получения субсидий.

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Раис Назыров
50 минут назад
Как было ожидаемо, повылазила всякая перхоть с обсуждением качества российской космической техники. Интересно, как высоко можно подбросить б/у

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Валера
51 минута назад
Воюют 4 года,но вам будет капут как гитлеру

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Kirill S
52 минуты назад
Аскар, Около 7% российских семей используют печное отопление как основной способ обогрева жилья

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Валера
55 минут назад
Воюют 4 года,но вам будет капут как гитлеру

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

ЕЛЕНА КУЛЬКОВА
57 минут назад
artur, респект

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

ЕЛЕНА КУЛЬКОВА
58 минут назад
владимир, Пномпень столица Камбоджии😉

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Николай Цыгикало
1 час назад
Можно добавить, что спутники системы SBIRS не только обнаруживают факт запуска ракеты, но и отслеживают её движение — то есть определяют траекторию,

Как США отслеживают иранские ракеты: архитектура противовоздушной обороны

АЛЕХ Спиридонов
1 час назад
Бедная Россия, проблемы во всём: на воде, в космосе, в правительстве, одни дурачки остались, валить отсюда надо, Да поскорее!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Масеке Масеке
2 часа назад
Толку от космопроектов России. Америка оккупировали весь космос. От их спутников не скроется даже мышь. Они видят все и делятся этим с Украиной и те

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Родион Ларионов
2 часа назад
Violet, 🤔👍😅

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Родион Ларионов
2 часа назад
владимир, вообще-то Камбоджа:)

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Игорь Табакаев
2 часа назад
Леонид, наверно, правильнее будет его так подключить, что бы он ударил по базам НАТО, или просто совершил iq suizid.

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно