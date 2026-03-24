Очень Большой Телескоп сделал новый портрет галактики Треугольника

Европейская южная обсерватория опубликовала новое изображение, сделанное с помощью Очень Большого Телескопа в пустыне Атакама в Чили. Оно демонстрирует газовые облака в галактике Треугольника, расположенной примерно в трех миллионах световых лет от Земли.

Очень Большой Телескоп сделал новый портрет галактики Треугольника / © ESO / A. Feltre, F. Belfiore, G. Cresci et al.

Астрономы использовали инструмент Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), чтобы разложить свет галактики Треугольника (также известной как Мессье 33 или M33) на составляющие длины волн, выявив различные элементы в газовых облаках между молодыми звездами.

На изображении синий цвет обозначает кислород, зеленый — водород, а красный указывает на присутствие серы.

По словам Анны Фельтре, научного сотрудника Астрофизической обсерватории INAF и автора нового исследования, это изображение напоминает, что пространство между звездами вовсе не пустует.

«Космическое взаимодействие создает захватывающий и динамичный пейзаж, показывая, что области рождения звезд гораздо более красивы и сложны, чем мы когда-либо представляли», — отметила Фельтре.

Звезды — особенно молодые, еще формирующиеся, как в центральной области галактики Треугольника — оказывают влияние на окружающую среду своим излучением, ионизируя газовые облака и заставляя их светиться. Именно этот процесс и показан на изображении, полученном телескопом.