В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

При первом взгляде на новый пирамидальный казахстанский небоскреб его можно принять за стоп-кадр из фантастического кино или за очередной смелый концепт, которому уготована участь красивой презентации. Однако за пределами визуализаций проект обрел реальные очертания: строительство вышло на начальный этап.

Рендер Alatau Iconic Complex and Gateway District / © SOM

Комплекс, получивший название Alatau Iconic Complex and Gateway District, разработан архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) — тем самым, которое спроектировало самый высокий небоскреб в США и самое высокое здание в мире.

Район разместится в новом городе Алатау, который сейчас строится в Казахстан и должен стать его экономическим и административным центром. Композиционным ядром станут две башни с похожими, но асимметричными клиновидными формами, вдохновленными долинами и ледниками горного хребта Заилийский Алатау.

Поскольку регион отличается высокой сейсмической активностью, при проектировании башен предусмотрены серьезные меры безопасности, чтобы обеспечить их устойчивость. На данном этапе инженеры еще не определились, какую систему выбрать: японскую модель сейсмогашения, работающую по принципу автомобильной подвески, или американский подход, основанный на использовании сверхпрочного стального каркаса.

Главная башня высотой 272 метра будет включать офисные помещения и элитные резиденции, став самым высоким зданием в Алматинском регионе и на юге Казахстана после завершения строительства. Соседняя башня высотой 80 метров с роскошным отелем и апартаментами усилит многофункциональный характер района. Оба здания получат высокоэффективные фасады и системы затенения, уменьшающие нагрев от солнца, а центральные атриумы обеспечат глубокое проникновение естественного света и откроют панорамные виды на окружающие горы.

У подножия башен разместится трехуровневый стилобат, утопающий в зелени, с магазинами, культурными пространствами и площадками для мероприятий. Подготовительные строительные работы на площадке уже активно ведутся, а полномасштабные земляные работы планируется начать в мае. Ожидается, что оба небоскреба будут завершены к концу 2029 года.