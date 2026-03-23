Сбой прервал второй испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

Второй вылет экспериментального самолета NASA X-59 завершился раньше запланированного: экипаж получил команду на возврат на базу вскоре после взлета. Несмотря на это, полет прошел штатно — машина провела в воздухе менее десяти минут и благополучно приземлилась на авиабазе Эдвардс.

Сверхзвуковой самолет X-59 / © NASA

Под управлением пилота Джима «Клю» Лесса X-59 20 марта 2026 года поднялся в воздух. Однако уже через несколько минут поступила команда «вернуться на базу», и спустя несколько минут самолет совершил посадку, завершив полет продолжительностью около девяти минут.

В NASA сообщили, что причиной досрочного завершения стала техническая неисправность, детали которой пока не раскрываются.

Этот вылет должен был открыть этап так называемого расширения летной области, в рамках которого планируется постепенное увеличение скорости и высоты. На первых этапах предполагалось достичь скорости 370 километров в час на высоте 3,6 километра, затем — 418 километров в час на шесть километров. В перспективе X-59 предстоит выйти на скорость примерно 1500 километров в час на высоте 16,7 километра.

X-59 занимает центральное место в программе NASA по снижению шумового воздействия сверхзвуковых полетов. Традиционные сверхзвуковые самолеты создают мощные звуковые удары, из-за чего коммерческие полеты над сушей долгое время были ограничены.

Удлиненный нос и тщательно рассчитанная форма фюзеляжа X-59 рассеивают ударные волны, не позволяя им складываться в резкие скачки давления, вызывающие громкий «хлопок». Такие конструктивные решения должны обеспечить уровень шума, сравнимый скорее с хлопком закрывающейся автомобильной двери, чем с раскатом грома.

Помимо летных испытаний, NASA планирует проводить исследования над населенными территориями, чтобы оценить, как люди воспринимают новый, значительно более тихий звуковой эффект.

Собранные данные будут переданы регулирующим органам, таким как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), а также международным организациям для формирования будущих правил сверхзвуковой авиации.

В течение 2026 года NASA планирует провести десятки испытательных полетов. Их результаты покажут, возможно ли безопасно интегрировать малошумные сверхзвуковые перелеты в гражданскую авиацию.

Если проект окажется успешным, X-59 может открыть новую эпоху — быстрых межрегиональных перелетов без сильного шумового воздействия, который когда-то поставил крест на прежних сверхзвуковых амбициях.