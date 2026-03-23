Сбой прервал второй испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
Второй вылет экспериментального самолета NASA X-59 завершился раньше запланированного: экипаж получил команду на возврат на базу вскоре после взлета. Несмотря на это, полет прошел штатно — машина провела в воздухе менее десяти минут и благополучно приземлилась на авиабазе Эдвардс.
Под управлением пилота Джима «Клю» Лесса X-59 20 марта 2026 года поднялся в воздух. Однако уже через несколько минут поступила команда «вернуться на базу», и спустя несколько минут самолет совершил посадку, завершив полет продолжительностью около девяти минут.
В NASA сообщили, что причиной досрочного завершения стала техническая неисправность, детали которой пока не раскрываются.
Этот вылет должен был открыть этап так называемого расширения летной области, в рамках которого планируется постепенное увеличение скорости и высоты. На первых этапах предполагалось достичь скорости 370 километров в час на высоте 3,6 километра, затем — 418 километров в час на шесть километров. В перспективе X-59 предстоит выйти на скорость примерно 1500 километров в час на высоте 16,7 километра.
X-59 занимает центральное место в программе NASA по снижению шумового воздействия сверхзвуковых полетов. Традиционные сверхзвуковые самолеты создают мощные звуковые удары, из-за чего коммерческие полеты над сушей долгое время были ограничены.
Удлиненный нос и тщательно рассчитанная форма фюзеляжа X-59 рассеивают ударные волны, не позволяя им складываться в резкие скачки давления, вызывающие громкий «хлопок». Такие конструктивные решения должны обеспечить уровень шума, сравнимый скорее с хлопком закрывающейся автомобильной двери, чем с раскатом грома.
Помимо летных испытаний, NASA планирует проводить исследования над населенными территориями, чтобы оценить, как люди воспринимают новый, значительно более тихий звуковой эффект.
Собранные данные будут переданы регулирующим органам, таким как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), а также международным организациям для формирования будущих правил сверхзвуковой авиации.
В течение 2026 года NASA планирует провести десятки испытательных полетов. Их результаты покажут, возможно ли безопасно интегрировать малошумные сверхзвуковые перелеты в гражданскую авиацию.
Если проект окажется успешным, X-59 может открыть новую эпоху — быстрых межрегиональных перелетов без сильного шумового воздействия, который когда-то поставил крест на прежних сверхзвуковых амбициях.
Кариес — распространенная стоматологическая проблема, которую многие люди склонны игнорировать, считая ее незначительной. Заведующая отделением терапевтической стоматологии №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: затягивание лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, личного комфорта и качества жизни. Запущенные стоматологические проблемы не ограничиваются локальными осложнениями — они способны спровоцировать системные заболевания и нарушить работу всего организма.
Ученые Санкт-Петербургского университета проанализировали кору головного мозга модельных животных — крыс с синдромом дефицита внимания и гиперактивности — и обнаружили согласованную активность генов, участвующих в синтезе универсального источника энергии АТФ. По мнению исследователей, выявленные молекулярные механизмы могут стать шагом к пониманию патологии СДВГ не только у грызунов, но и у людей.
Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
29 Августа, 2023
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
18 Ноября, 2022
Тест: художник или нейросеть — сможете определить?
4 Июля, 2017
Как один солдат водородную бомбу изобрел
