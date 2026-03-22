F-22 Raptor со скрытными баками и модулями сняли с рекордно близкого расстояния
Американский авиационный фотограф Джарод Гамильтон опубликовал фотографии истребителя Lockheed Martin F-22 Raptor. Эти кадры позволяют рассмотреть некоторые детали самолета.
Истребитель Lockheed Martin F-22A Raptor оснащен скрытыми контейнерами с оборудованием. Один из них, вероятно, содержит инфракрасную систему поиска и сопровождения целей (IRST) или другую оптическую систему наведения.
Также истребитель-невидимка имеет малозаметные внешние топливные баки. Эти элементы уже попадали на другие фотографии, но новые кадры Гамильтона дают возможность рассмотреть их с более близкого расстояния.
Эти элементы устраняют некоторые недостатки F-22 по сравнению с более старыми типами самолетов. Изначально истребитель проектировался с интегрированной инфракрасной системой поиска и сопровождения (IRST), но потом от нее отказались ради экономии. Из-за этого F-22 не может самостоятельно вести оптический поиск, полагаясь на внешние средства или боеприпасы с GPS-наведением.
Хотя у подвесных модулей одинаковая форма, только один из них, судя по всему, имеет прозрачную переднюю часть. Вероятно, она нужна для IRST или другой оптико-электронной системы наведения. Предположительно, эти модули могут выполнять и другие функции, например, дают возможность радиоэлектронной борьбы (EW) или позволяют обеспечить сетевое взаимодействие с беспилотными аппаратами.
Самолеты «предыдущих поколений» почти всегда берут с собой подвесной топливный бак, когда летят на боевое задание. Однако Lockheed Martin F-22A Raptor почти всегда выполняет боевые вылеты в «чистой» конфигурации. Его запас хода на внутреннем топливе больше, чем у этих истребителей, но еще больший боевой радиус дает истребителю дополнительную гибкость при планировании миссий.
Подвесные топливные баки Lockheed Martin F-22A Raptor в первую очередь предназначены для перегонных перелетов, хотя их также применяли и в целях ПВО. Эти баки заметны для радаров, но при сбросе вместе с ними отделяется и их пилоны. Это не делает истребитель абсолютно невидимым, так как точки крепления пилонов остаются открытыми. Однако он в любом случае становится менее заметным для радаров, чем до открепления баков.
Судя по контрольным меткам, самолет еще выполняет испытательные полеты. Истребитель видели во время дозаправки в воздухе от испытательного заправщика Boeing NKC-135R Stratotanker, который базируется на Edwards Air Force Base. Обычно он используется для поддержки испытательных полетов.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
