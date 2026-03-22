F-22 Raptor со скрытными баками и модулями сняли с рекордно близкого расстояния

Lockheed Martin F-22A Raptor / © Jarod Hamilton / jmh.creates, социальная сеть X

Истребитель Lockheed Martin F-22A Raptor оснащен скрытыми контейнерами с оборудованием. Один из них, вероятно, содержит инфракрасную систему поиска и сопровождения целей (IRST) или другую оптическую систему наведения.

Также истребитель-невидимка имеет малозаметные внешние топливные баки. Эти элементы уже попадали на другие фотографии, но новые кадры Гамильтона дают возможность рассмотреть их с более близкого расстояния.

Эти элементы устраняют некоторые недостатки F-22 по сравнению с более старыми типами самолетов. Изначально истребитель проектировался с интегрированной инфракрасной системой поиска и сопровождения (IRST), но потом от нее отказались ради экономии. Из-за этого F-22 не может самостоятельно вести оптический поиск, полагаясь на внешние средства или боеприпасы с GPS-наведением.

Хотя у подвесных модулей одинаковая форма, только один из них, судя по всему, имеет прозрачную переднюю часть. Вероятно, она нужна для IRST или другой оптико-электронной системы наведения. Предположительно, эти модули могут выполнять и другие функции, например, дают возможность радиоэлектронной борьбы (EW) или позволяют обеспечить сетевое взаимодействие с беспилотными аппаратами.

Lockheed Martin F-22A Raptor / © Jarod Hamilton / jmh.creates, социальная сеть X

Самолеты «предыдущих поколений» почти всегда берут с собой подвесной топливный бак, когда летят на боевое задание. Однако Lockheed Martin F-22A Raptor почти всегда выполняет боевые вылеты в «чистой» конфигурации. Его запас хода на внутреннем топливе больше, чем у этих истребителей, но еще больший боевой радиус дает истребителю дополнительную гибкость при планировании миссий.

Lockheed Martin F-22A Raptor / © Jarod Hamilton / jmh.creates, социальная сеть X

Подвесные топливные баки Lockheed Martin F-22A Raptor в первую очередь предназначены для перегонных перелетов, хотя их также применяли и в целях ПВО. Эти баки заметны для радаров, но при сбросе вместе с ними отделяется и их пилоны. Это не делает истребитель абсолютно невидимым, так как точки крепления пилонов остаются открытыми. Однако он в любом случае становится менее заметным для радаров, чем до открепления баков.

Lockheed Martin F-22A Raptor / © Jarod Hamilton / jmh.creates, социальная сеть X

Судя по контрольным меткам, самолет еще выполняет испытательные полеты. Истребитель видели во время дозаправки в воздухе от испытательного заправщика Boeing NKC-135R Stratotanker, который базируется на Edwards Air Force Base. Обычно он используется для поддержки испытательных полетов.