NASA заглянуло внутрь астероида

Фрагменты породы, доставленные зондом OSIRIS-REx с астероида Бенну / © NASA / Scott Eckley

На изображение выше представлены два разных ракурса двух небольших фрагментов породы, доставленных зондом OSIRIS-REx с астероида Бенну. Для их изучения специалисты NASA использовали рентгеновскую компьютерную томографию — особый метод, позволяющий исследовать внутреннюю структуру объектов без их разрушения.

Сканирование показало, что образцы пронизаны тонкими трещинами. Это открытие помогает ученым понять, почему Бенну обладает столь низкой тепловой инерцией — его поверхность быстро нагревается и так же быстро остывает по мере того, как разные участки астероида поочередно оказываются под солнечным светом и в тени. Ранее существовала гипотеза, что Бенну может быть более пористым, чем предполагали телескопические наблюдения его усыпанной валунами поверхности. Однако для подтверждения этой идеи требовался детальный анализ образцов — и теперь он получен.

«Оказалось, что они буквально испещрены трещинами — и именно этого элемента не хватало для полной картины», — отметил Эндрю Райан, руководитель рабочей группы по физическому и тепловому анализу образцов миссии OSIRIS-REx.

Почему это важно?

Эти изображения дают редкую возможность заглянуть внутрь фрагмента ранней Солнечной системы. Результаты исследования помогут ученым точнее прогнозировать структуру астероидов, опираясь на их тепловые свойства, которые можно наблюдать с Земли с помощью телескопов и других инструментов — то есть без необходимости получать реальные образцы.

В сентябре 2023 года NASA доставило на Землю образцы астероида Бенну, собранные в ходе исторической миссии OSIRIS-REx. Капсула с материалами приземлилась в пустыне штата Юта (США) после путешествия длиной около 6,2 миллиарда километров — от Земли к Бенну и обратно.

Исследования продолжаются, и уже установлено, что в образцах содержатся аминокислоты — одни из «строительных блоков» жизни в ее известной нам форме. Более того, есть основания полагать, что эти вещества могут быть старше самой Солнечной системы.