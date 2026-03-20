  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
20 марта, 08:13
Рейтинг: +1138
Посты: 2618

Blue Origin создаст сеть из десятков тысяч спутников-серверов

Компания Blue Origin стала очередным участником гонки за создание космических вычислительных систем, подав заявку на развертывание группировки из 51 600 спутников.

Сообщество
# Blue Origin
# ИИ
# интернет
# космос
# связь
# спутники
# технологии
Старт ракеты New Glenn / © Blue Origin
В документе, направленном 19 марта в Федеральную комиссию по связи США, компания запросила разрешение на запуск и эксплуатацию проекта Project Sunrise — спутниковой сети, предназначенной для предоставления вычислительных услуг прямо в космосе.

Как и другие компании, предлагающие подобные решения, Blue Origin утверждает, что именно орбитальные системы способны наиболее эффективно удовлетворить стремительно растущие потребности в вычислительных мощностях — и, соответственно, в энергии — со стороны технологий искусственного интеллекта.

По мнению компании, встроенные преимущества таких систем — использование солнечной энергии, ее практически непрерывная доступность, отсутствие затрат на землю и инфраструктуру, а также независимость от ограничений энергосетей — позволяют существенно снизить предельную стоимость вычислений по сравнению с наземными дата-центрами.

В Blue Origin также подчеркнули, что Project Sunrise будет ориентирован на широкий рынок ИИ-вычислений и поможет американским компаниям ускорить развитие технологий машинного обучения, автономных систем и предиктивной аналитики, что в конечном итоге принесет пользу обществу.

Проект предусматривает размещение до 51 600 аппаратов на солнечно-синхронных орбитах на высоте от 500 до 1 800 километров. Орбитальные плоскости будут располагаться с интервалом от пяти до десяти километров и включать от 300 до 1 000 аппаратов каждая.

Подробности о способах запуска не раскрываются, однако компания отмечает, что проект станет возможным благодаря возможностям ракеты New Glenn.

Технические детали спутников пока остаются ограниченными. Известно лишь, что основная передача данных будет осуществляться через оптические межспутниковые каналы связи, интегрированные с системой TeraWave — широкополосной спутниковой сетью Blue Origin, анонсированной ранее.

Blue Origin стала не первой компанией, предложившей столь масштабную орбитальную инфраструктуру. Ранее SpaceX подала заявку на создание системы из до одного миллиона спутников, а стартап Starcloud предложил проект с группировкой до 88 000 аппаратов.

Несмотря на масштаб проектов, компании пока не раскрывают подробных технических характеристик спутников и точных сроков их развертывания.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
850
Зиму я сплю напролет…
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Мар
1400
Инфекции как оружие
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Зеркало для Вселенной размером с футбольное поле: миф или реальность?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Загадки химии высоких давлений и вещества планет
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

    19 марта, 21:44

  2. Люди и животные совпали в музыкальных предпочтениях

    19 марта, 21:02

  3. Утконос получил свою окраску с помощью уникальных полых структур

    19 марта, 16:09

  4. Исследователи создали новую вычислительную платформу для быстрого и точного анализа показателя преломления фазовых микрообъектов

    19 марта, 15:29
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Jora Bayramow
4 минуты назад
Видно следы коррупции даже при составлении этого списка.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Sam Dowson
33 минуты назад
В ТГ пишут про дешевые иранские зенитные ракеты оптического или инфракрасного наведения с БЧ всего 10 кг. Поэтому даже если и попала в цель,

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

BestPlaces
44 минуты назад
James, ну Иран как то 40 летает же в условиях санкций .

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

BestPlaces
44 минуты назад
Владимир, а Сколько надо в Саратове аэропортов ?) тут один не особо активно работает , а вы хотите 3-4 на область ?)

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

BestPlaces
47 минут назад
James, Это где у нас в 1990 году СССР состояло из 15 республик ?)))

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Питон Удав
53 минуты назад
Ну, справедливости ради, F-117 всё же F, а не A и даже не F/A. То, что его применяли как штурмовик, скорее следствие обстоятельств и неправильных

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Ioann Naumow
57 минут назад
В Мексике опрашивали членов наркокартелей.В финке недовольные сами перевешались(страна лидер по самоубийствам)... Удивительно как подобное говно

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Алексей Зима
1 час назад
"Перестаньте убивать ормудов ради пролива!" Давно нет веры ффсяким "эколохам" - давеча хринпис пробил очередное днище. В то время, когда в ормудском

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Gioga Grande
1 час назад
Michael, какая же тупая логика у вас

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Прив Ет
Прив Ет
Mikhail Lukashev
4 часа назад
Ну это не теннис. Это заточка на мяч и перекидывание его с определенной силой, чтобы он в корт попал. Теннисом тут и не пахнет.

Китайский андроид освоил большой теннис: Galbot показала игру своего робота

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно