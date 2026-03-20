Blue Origin создаст сеть из десятков тысяч спутников-серверов
Компания Blue Origin стала очередным участником гонки за создание космических вычислительных систем, подав заявку на развертывание группировки из 51 600 спутников.
В документе, направленном 19 марта в Федеральную комиссию по связи США, компания запросила разрешение на запуск и эксплуатацию проекта Project Sunrise — спутниковой сети, предназначенной для предоставления вычислительных услуг прямо в космосе.
Как и другие компании, предлагающие подобные решения, Blue Origin утверждает, что именно орбитальные системы способны наиболее эффективно удовлетворить стремительно растущие потребности в вычислительных мощностях — и, соответственно, в энергии — со стороны технологий искусственного интеллекта.
По мнению компании, встроенные преимущества таких систем — использование солнечной энергии, ее практически непрерывная доступность, отсутствие затрат на землю и инфраструктуру, а также независимость от ограничений энергосетей — позволяют существенно снизить предельную стоимость вычислений по сравнению с наземными дата-центрами.
В Blue Origin также подчеркнули, что Project Sunrise будет ориентирован на широкий рынок ИИ-вычислений и поможет американским компаниям ускорить развитие технологий машинного обучения, автономных систем и предиктивной аналитики, что в конечном итоге принесет пользу обществу.
Проект предусматривает размещение до 51 600 аппаратов на солнечно-синхронных орбитах на высоте от 500 до 1 800 километров. Орбитальные плоскости будут располагаться с интервалом от пяти до десяти километров и включать от 300 до 1 000 аппаратов каждая.
Подробности о способах запуска не раскрываются, однако компания отмечает, что проект станет возможным благодаря возможностям ракеты New Glenn.
Технические детали спутников пока остаются ограниченными. Известно лишь, что основная передача данных будет осуществляться через оптические межспутниковые каналы связи, интегрированные с системой TeraWave — широкополосной спутниковой сетью Blue Origin, анонсированной ранее.
Blue Origin стала не первой компанией, предложившей столь масштабную орбитальную инфраструктуру. Ранее SpaceX подала заявку на создание системы из до одного миллиона спутников, а стартап Starcloud предложил проект с группировкой до 88 000 аппаратов.
Несмотря на масштаб проектов, компании пока не раскрывают подробных технических характеристик спутников и точных сроков их развертывания.
