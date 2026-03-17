Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
17 марта, 07:00
Десятки тысяч спутников для вычислений: Starcloud попросила дать старт космическому суперкомпьютеру

Стартап Starcloud, поддерживаемый компанией NVIDIA, пытается получить разрешение властей США на запуск десятков тысяч спутников. Их планируется использовать как орбитальные центры обработки данных, предназначенные для выполнения вычислительных задач искусственного интеллекта (ИИ) прямо в космосе.

Запуск аппарата Starcloud-1 / © Starcloud
Запуск аппарата Starcloud-1 / © Starcloud

Эти спутники должны функционировать как космические дата-центры, обрабатывая вычислительные нагрузки ИИ не на Земле, а непосредственно на орбите.

Компания Starcloud, базирующаяся в городе Редмонд (штат Вашингтон, США), подала заявку в Федеральную комиссию по связи США с просьбой разрешить развертывание группировки численностью до 88 000 спутников на низкой околоземной орбите.

По словам представителей компании, идея заключается в том, чтобы обойти растущие ограничения, с которыми сталкиваются наземные центры обработки данных — такие как нехватка земли, ограниченные энергоресурсы и проблемы охлаждения оборудования.

По мнению разработчиков, космические дата-центры, не ограниченные наземной инфраструктурой, могут стать наиболее экономичным и масштабируемым способом обеспечения вычислительных мощностей в ближайшее десятилетие.

Если проект получит одобрение, спутники будут работать на высоте примерно от 600 до 850 километров над Землей.  Аппараты будут двигаться по солнечно-синхронным орбитам, что позволит им почти постоянно находиться под солнечным освещением и вырабатывать энергию. Это необходимо для питания вычислительного оборудования, предназначенного для обработки задач искусственного интеллекта.

Группировка из 88 000 космических аппаратов значительно превзойдет большинство существующих спутниковых сетей. Для сравнения: сегодня крупнейшая спутниковая сеть принадлежит компании SpaceX — это система Starlink, которая насчитывает примерно 10000 спутников на орбите.

Однако даже такая огромная система все еще меньше другого проекта, предложенного SpaceX ранее в этом году, который предполагает развертывание до одного миллиона спутников, предназначенных для создания орбитальной вычислительной инфраструктуры.

Спутники Starcloud будут активно использовать оптические межспутниковые каналы связи, чтобы передавать данные между аппаратами и соединяться с существующими спутниковыми сетями широкополосной связи.

Среди систем, с которыми планируется интеграция, называются: Starlink, Project Kuiper, разрабатываемая компанией Amazon и система Tera Wave, создаваемая Blue Origin.

Компания Starcloud не раскрыла точные размеры и массу планируемых спутников, однако заявила, что система будет разработана так, чтобы снизить риски в уже перегруженных орбитальных районах.

Предполагается, что сначала аппараты будут работать на более низких орбитах для начальной проверки систем, после чего перейдут на свои рабочие высоты. Такой подход позволит в случае неисправности спутника обеспечить быстрый сход с орбиты и сгорание в атмосфере Земли.

Ранее компания Starcloud работала под названием Lumen Orbit и уже вывела один космический аппарат на орбиту. Первый спутник — Starcloud-1 — запустили в ноябре 2025 года в рамках совместной миссии компании SpaceX. Аппарат массой 60 килограммов был оснащен процессором Nvidia H100. На нем запускалась орбитальная версия модели искусственного интеллекта Gemini, разработанной компанией Google.

Согласно планам компании, следующий аппарат — Starcloud-2 — должен быть запущен в 2027 году. Он будет оснащен кластером процессоров, а также собственными системами теплоотведения и энергоснабжения, разработанными специально для малых спутников.

В дальнейшем космические системы могут стать значительно крупнее. Долгосрочные планы компании предусматривают создание аппаратов с гигантскими солнечными батареями, размах которых может достигать четырех километров. Такая установка должна обеспечивать энергией орбитальный дата-центр мощностью до пяти гигаватт.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

14 марта, 12:09
Татьяна Зайцева

Череп тура на деревянном столбе указал на загадочный погребальный ритуал каменного века

В болоте на севере Германии, рядом с древнейшим в этих краях кремационным захоронением, нашли череп дикого тура, закрепленный на деревянном столбе. Археологи предположили, что находка проливает свет на сложные погребальные ритуалы охотников-собирателей эпохи раннего мезолита.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

13 марта, 13:57
Татьяна Зайцева

В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

