Десятки тысяч спутников для вычислений: Starcloud попросила дать старт космическому суперкомпьютеру
Стартап Starcloud, поддерживаемый компанией NVIDIA, пытается получить разрешение властей США на запуск десятков тысяч спутников. Их планируется использовать как орбитальные центры обработки данных, предназначенные для выполнения вычислительных задач искусственного интеллекта (ИИ) прямо в космосе.
Эти спутники должны функционировать как космические дата-центры, обрабатывая вычислительные нагрузки ИИ не на Земле, а непосредственно на орбите.
Компания Starcloud, базирующаяся в городе Редмонд (штат Вашингтон, США), подала заявку в Федеральную комиссию по связи США с просьбой разрешить развертывание группировки численностью до 88 000 спутников на низкой околоземной орбите.
По словам представителей компании, идея заключается в том, чтобы обойти растущие ограничения, с которыми сталкиваются наземные центры обработки данных — такие как нехватка земли, ограниченные энергоресурсы и проблемы охлаждения оборудования.
По мнению разработчиков, космические дата-центры, не ограниченные наземной инфраструктурой, могут стать наиболее экономичным и масштабируемым способом обеспечения вычислительных мощностей в ближайшее десятилетие.
Если проект получит одобрение, спутники будут работать на высоте примерно от 600 до 850 километров над Землей. Аппараты будут двигаться по солнечно-синхронным орбитам, что позволит им почти постоянно находиться под солнечным освещением и вырабатывать энергию. Это необходимо для питания вычислительного оборудования, предназначенного для обработки задач искусственного интеллекта.
Группировка из 88 000 космических аппаратов значительно превзойдет большинство существующих спутниковых сетей. Для сравнения: сегодня крупнейшая спутниковая сеть принадлежит компании SpaceX — это система Starlink, которая насчитывает примерно 10000 спутников на орбите.
Однако даже такая огромная система все еще меньше другого проекта, предложенного SpaceX ранее в этом году, который предполагает развертывание до одного миллиона спутников, предназначенных для создания орбитальной вычислительной инфраструктуры.
Спутники Starcloud будут активно использовать оптические межспутниковые каналы связи, чтобы передавать данные между аппаратами и соединяться с существующими спутниковыми сетями широкополосной связи.
Среди систем, с которыми планируется интеграция, называются: Starlink, Project Kuiper, разрабатываемая компанией Amazon и система Tera Wave, создаваемая Blue Origin.
Компания Starcloud не раскрыла точные размеры и массу планируемых спутников, однако заявила, что система будет разработана так, чтобы снизить риски в уже перегруженных орбитальных районах.
Предполагается, что сначала аппараты будут работать на более низких орбитах для начальной проверки систем, после чего перейдут на свои рабочие высоты. Такой подход позволит в случае неисправности спутника обеспечить быстрый сход с орбиты и сгорание в атмосфере Земли.
Ранее компания Starcloud работала под названием Lumen Orbit и уже вывела один космический аппарат на орбиту. Первый спутник — Starcloud-1 — запустили в ноябре 2025 года в рамках совместной миссии компании SpaceX. Аппарат массой 60 килограммов был оснащен процессором Nvidia H100. На нем запускалась орбитальная версия модели искусственного интеллекта Gemini, разработанной компанией Google.
Согласно планам компании, следующий аппарат — Starcloud-2 — должен быть запущен в 2027 году. Он будет оснащен кластером процессоров, а также собственными системами теплоотведения и энергоснабжения, разработанными специально для малых спутников.
В дальнейшем космические системы могут стать значительно крупнее. Долгосрочные планы компании предусматривают создание аппаратов с гигантскими солнечными батареями, размах которых может достигать четырех километров. Такая установка должна обеспечивать энергией орбитальный дата-центр мощностью до пяти гигаватт.
