Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX займется созданием дата-центров на орбите, заявил Маск

Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) подстегнуло взрывной спрос на вычислительные мощности и системы хранения данных, что вызвало резкий рост интереса к размещению дата-центров в космосе.

Три поколения спутников Starlink / © SpaceX

Хотя несколько стартапов, таких как Starcloud, уже начали работать над этой проблемой, идея также привлекла внимание титанов технологической индустрии. В мае стало известно, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт приобрел компанию Relativity Space именно благодаря интересу к орбитальным дата-центрам. Затем, в начале октября, основатель Amazon Джефф Безос предсказал, что огромные дата-центры будут построены в космосе в ближайшие 10–20 лет.

Теперь свой интерес к этой технологии выразил и Илон Маск, чья компания SpaceX владеет и управляет значительно большей космической инфраструктурой, чем любая другая фирма или государство в мире.

«Достаточно просто масштабировать спутники Starlink V3, которые оснащены высокоскоростными лазерными каналами связи, и все заработает. SpaceX этим займется», — сообщил Илон Маск в социальной сети X.

Интерес Маска к орбитальным дата-центрам значительно повышает статус этой зарождающейся отрасли. Сторонники идеи называют очевидные преимущества: бесплатная, неограниченная энергия Солнца и отсутствие тех экологических издержек, которые сопутствуют строительству подобных объектов на Земле. Критики же полагают, что строительство таких объектов в космосе экономически нецелесообразно, а их сторонники недооценивают необходимые для этого технологии. Однако созвездие спутников Starlink от SpaceX уже бросило вызов этому устоявшемуся мнению, обеспечив высокоскоростным широкополосным доступом миллионы клиентов по всему миру и выйдя на прибыльность. Так что если Маск считает, что архитектуру Starlink можно применить к дата-центрам, индустрии будет трудно это проигнорировать.

Основная функция дата-центра — хранить, обрабатывать и передавать данные. Исторически спутники уже многое из этого делают. Спутники связи специализируются на передаче данных. Спутники дистанционного зондирования Земли хранят огромные объемы информации и передают ее при пролете над наземными станциями. В последние годы бортовые компьютеры стали гораздо более совершенными в обработке данных. Орбитальные дата-центры могут стать следующей ступенью этой эволюции.

Однако для создания дата-центров, способных конкурировать с наземной инфраструктурой, потребуются очень крупные спутники с обширными солнечными панелями. Тут спутники Starlink V3 от SpaceX не имеют аналогов среди конкурентов.