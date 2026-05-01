Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 мая, 09:13
Рейтинг: +861
Посты: 1961

Что делает здание небоскребом? От высотки до мегавысокого — разбираем все ступени

Что делает здание небоскребом? Ответ на этот вопрос куда сложнее, чем может показаться. Высокое, многоэтажное, небоскреб, сверхвысокое, мегавысокое — немудрено запутаться в этих терминах.

# архитектура
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
# урбанизм
Небоскребы Чикаго / © Getty Images
Небоскребы Чикаго / © Getty Images

Люди часто используют их как синонимы, описывая сооружения, впечатляющие своей высотой. Однако между просто «высокими» зданиями и настоящими небоскребами существует вполне четкая разница.

Совет по вертикальному урбанизму (CVU) выделяет четыре категории: высокие здания, небоскребы, сверхвысокие небоскребы и мегавысокие небоскребы. Вот в чем между ними различия.

Высокие здания. Начнем с того, что строгого определения «высокого здания» не существует — в значительной степени это понятие субъективно. Например, десятиэтажный дом, самый высокий в небольшом городе или районе с низкой застройкой, будет выглядеть внушительно на своем месте — но буквально «потеряется», окажись он среди небоскребов Гонконга или Чикаго. Иногда за условную границу принимают высоту в 50 метров, но это далеко не общепринятое правило. В повседневной речи «высоким зданием» обычно называют любое сооружение, заметно возвышающееся над окружающей застройкой.

Небоскребы. Чтобы считаться настоящим небоскребом, здание должно быть самонесущим — то есть не нуждаться в тросах или внешних опорах для устойчивости. Есть и еще одно важное условие: не менее 50% всей высоты сооружения должны занимать пригодные для использования помещения. Поэтому телебашни и радиомачты — например, токийская Skytree или берлинская Fernsehturm — несмотря на свою высоту, небоскребами не считаются.

Кроме того, минимальная высота небоскреба — 150 метров. Когда-то это был довольно узкий клуб, но сегодня таких зданий по всему миру уже тысячи. С развитием инженерии и строительных технологий человечество все дальше отодвигает границы возможного.

Осознавая этот прогресс, CVU ввел еще две категории для самых впечатляющих сооружений: сверхвысокие и мегавысокие.

Central Park Tower в Нью-Йорке (США)  / © Michael Young
Central Park Tower в Нью-Йорке (США)  / © Michael Young

Сверхвысокие. К категории сверхвысоких относятся небоскребы выше 300 метров. Если в XX веке таких зданий было всего 22, то после 2000 года их число — построенных или строящихся — превысило 300. Среди ярких примеров — Central Park Tower и 111 West 57th Street в Нью-Йорке, Taipei 101 на Тайване и Australia 108 в Мельбурне. Рост числа таких проектов привел к появлению еще более элитной категории.

Мегавысокие.  Здания, превышающие головокружительную отметку в 600 метров, относятся к категории мегавысоких. На сегодняшний день таких небоскребов всего несколько: башня Абрадж аль-Байт в Саудовской Аравии (601 метр), Шанхайская башня (632 метра), Merdeka 118 в Малайзии и самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в ОАЭ (828 метров).

Merdeka 118 / © Getty Images
Merdeka 118 / © Getty Images

Споры о высоте. Несмотря на формальную классификацию, соревнование за высоту остается не таким уж однозначным.

Архитекторов и девелоперов нередко обвиняют в хитростях: они используют шпили, мачты и декоративные вершины, чтобы «добавить» метры и получить титул самого высокого здания.

Так, вокруг Merdeka 118 до сих пор идут споры: она обогнала Шанхайскую башню благодаря шпилю высотой 144 метра, хотя у последней больше полезной площади.

В Нью-Йорке крыша Central Park Tower выше, чем у One World Trade Center, но именно последний считается самым высоким зданием города — опять же из-за шпиля.

И хотя CVU предложил новые правила измерения, дискуссия о том, от какой точки на самом деле следует считать высоту зданий, продолжается до сих пор.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

Археология
# затонувший корабль
# Испания
# история
# подводная археология
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние новости:

  1. У инфузорий нашли способность к обучению и передаче воспоминаний

    1 мая, 09:03

  2. Закрученный электрон может выявить киральность

    30 апреля, 14:44

  3. Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

    30 апреля, 13:42

  4. Стоматолог развеяла популярные мифы о брекетах у взрослых

    30 апреля, 13:25
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Алексей Рукинов
27 минут назад
Хорошее место для астрономов. И спать можно без маски на глазах. Плюс ещё тихо и воздух чище. Если хотите, чтобы я туда поехал , то оплатите поездку.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Сергей Урих
2 часа назад
Elusive, увы но это не единственная перспективная технология которой не дают жизнь. Я лично читал штук про 5 ДВС с КПД около 60% и расходим меньше 3

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Джора Байрамов
3 часа назад
Идея возможно и хорошая, но малейшая ошибка или же помешает РЭБ со стороны при посадке, аварию с большими последствиями не избежать.

Беспилотный заправщик MQ-25A выполнил первый полностью автономный полет

Vlad Parygin
4 часа назад
Май 2026 года. Старшип так и не добрался до орбиты.

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

Ura Genryx
6 часов назад
«Во-первых, SpaceX должна достигнуть рыночной стоимости в 7,5 триллиона долларов.» Таких «пузырей» «Техас еще не видел»😂

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
Sam, «Население США ничего не сделает, даже если захочет расстрелять Маска» — я бы не был столь оптимистичен. Существенная доля населения искренне

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Юрий Петинов
7 часов назад
Shadow_0f_Mordor, а в чём отличие ?

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

Юрий Петинов
7 часов назад
Ту-95 с новыми винтами ещё полетает 🫣

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

евгений Русский
8 часов назад
Давайте для начала поставим их в одинаковые экономические условия, т.е. снимем с Северной Корее все санкции и посмотрим кто как будет светиться

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Ольга Мишуринская
9 часов назад
Граф, отсутствие свободного рынка мешает развиваться экономически конечно, но не мешает развиваться духовно. Корейцы отличные люди. Это их

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Dmitriy
9 часов назад
Взяли самые примитивные жанры и сравнили с классикой и где объективность? Почему не учитывали множества новых жанров и поджанров, многие группы

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Alexander Zhukov
9 часов назад
Myname, этим и занимаюсь, но путь долгий и тернистый. https://docs.google.com/document/d/1FhMzGl43KWpfdWez7hAnt9vjvilfUxExkKBrwxZO31M/ На одиночном статическом ионе с возможностями

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Wissen
9 часов назад
Думаю фейк и фейком погоняет, где сравнение, например Америки с Мексикой, России с Украиной

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Апоп Курляндский
9 часов назад
Граф, они не обеднели, им перекрыли доступ к халявным советским ресурсам, конечно экономическая блокада играет огромную роль, но она же не с

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
10 часов назад
Роман, не знаю сколько ума но даже если лгбт прийдет к власти, как в 1917-1918м, лгбт все равно останется меньшинством... так что называть кого то лениным

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
10 часов назад
Роман, т.е. где то там социалистические левые идеи пришли, стали в массе? Это в сср лгбт узаконили,пришел ленин и проще сказать узаконил, чем

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
10 часов назад
Алексей, только почему то в россии лгбт мерседесы ездят (лгбт - марксиская идеология, течение) и лгбт форды скорой, микроавтобусы ,а не северо

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
10 часов назад
Shelove517, слышал что до ссср работали по 10 часов в день...и что многие ходили по дискотекам? И сейчас в развитых странах много могут работать по 10 часов

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Станислав Поплавский
10 часов назад
Граф, Для развития странам нужна саободная торговля, чтобы никакие гниды не принуждали торговать за определенную валюту, возить по определённым

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
10 часов назад
Dude, про историю с сср и богатством я слышал, но вопрос остается тем же, кто мешает комунистам ,сталинцам,( в корее комунисты пришли при сталине, вроде

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

