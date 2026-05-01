Что делает здание небоскребом? От высотки до мегавысокого — разбираем все ступени
Что делает здание небоскребом? Ответ на этот вопрос куда сложнее, чем может показаться. Высокое, многоэтажное, небоскреб, сверхвысокое, мегавысокое — немудрено запутаться в этих терминах.
Люди часто используют их как синонимы, описывая сооружения, впечатляющие своей высотой. Однако между просто «высокими» зданиями и настоящими небоскребами существует вполне четкая разница.
Совет по вертикальному урбанизму (CVU) выделяет четыре категории: высокие здания, небоскребы, сверхвысокие небоскребы и мегавысокие небоскребы. Вот в чем между ними различия.
Высокие здания. Начнем с того, что строгого определения «высокого здания» не существует — в значительной степени это понятие субъективно. Например, десятиэтажный дом, самый высокий в небольшом городе или районе с низкой застройкой, будет выглядеть внушительно на своем месте — но буквально «потеряется», окажись он среди небоскребов Гонконга или Чикаго. Иногда за условную границу принимают высоту в 50 метров, но это далеко не общепринятое правило. В повседневной речи «высоким зданием» обычно называют любое сооружение, заметно возвышающееся над окружающей застройкой.
Небоскребы. Чтобы считаться настоящим небоскребом, здание должно быть самонесущим — то есть не нуждаться в тросах или внешних опорах для устойчивости. Есть и еще одно важное условие: не менее 50% всей высоты сооружения должны занимать пригодные для использования помещения. Поэтому телебашни и радиомачты — например, токийская Skytree или берлинская Fernsehturm — несмотря на свою высоту, небоскребами не считаются.
Кроме того, минимальная высота небоскреба — 150 метров. Когда-то это был довольно узкий клуб, но сегодня таких зданий по всему миру уже тысячи. С развитием инженерии и строительных технологий человечество все дальше отодвигает границы возможного.
Осознавая этот прогресс, CVU ввел еще две категории для самых впечатляющих сооружений: сверхвысокие и мегавысокие.
Сверхвысокие. К категории сверхвысоких относятся небоскребы выше 300 метров. Если в XX веке таких зданий было всего 22, то после 2000 года их число — построенных или строящихся — превысило 300. Среди ярких примеров — Central Park Tower и 111 West 57th Street в Нью-Йорке, Taipei 101 на Тайване и Australia 108 в Мельбурне. Рост числа таких проектов привел к появлению еще более элитной категории.
Мегавысокие. Здания, превышающие головокружительную отметку в 600 метров, относятся к категории мегавысоких. На сегодняшний день таких небоскребов всего несколько: башня Абрадж аль-Байт в Саудовской Аравии (601 метр), Шанхайская башня (632 метра), Merdeka 118 в Малайзии и самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в ОАЭ (828 метров).
Споры о высоте. Несмотря на формальную классификацию, соревнование за высоту остается не таким уж однозначным.
Архитекторов и девелоперов нередко обвиняют в хитростях: они используют шпили, мачты и декоративные вершины, чтобы «добавить» метры и получить титул самого высокого здания.
Так, вокруг Merdeka 118 до сих пор идут споры: она обогнала Шанхайскую башню благодаря шпилю высотой 144 метра, хотя у последней больше полезной площади.
В Нью-Йорке крыша Central Park Tower выше, чем у One World Trade Center, но именно последний считается самым высоким зданием города — опять же из-за шпиля.
И хотя CVU предложил новые правила измерения, дискуссия о том, от какой точки на самом деле следует считать высоту зданий, продолжается до сих пор.
