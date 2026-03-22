Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: какие страны наиболее активно развивают искусственный интеллект

Развитие искусственного интеллекта переживает бум во многих странах мира. На инфографике показано, какие страны имеют наибольшие вычислительные мощности и лидируют по количеству ИИ-кластеров.

Инфографика: какие страны наиболее активно развивают искусственный интеллект / © Chinaza Nsofor, Data Explained

По данным Epoch AI dataset, топ-10 стран-лидеров в области искусственного интеллекта вместе управляют 496 крупными ИИ-кластерами. Они обладают совокупной вычислительной мощностью, эквивалентной 79 миллионам чипов NVIDIA H100.

США стали лидерами сферы благодаря огромной вычислительной мощности и достаточному объему энергии для работы ИИ-систем. Вычислительные мощности страны сопоставимы с 39,7 миллионами чипов NVIDIA H100.

В США многие работники заняты в сфере искусственного интеллекта. По данным TRG Datacenters, 10,4 % всей занятости в США приходится на ИИ-специальности.

В Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии кластеров не так много, но они очень мощные. Страны активно инвестируют в высокопроизводительные суперкомпьютеры для искусственного интеллекта, что помогло странам войти в число лидеров сферы.

Корея, Франция и Германия не обладают большими вычислительными мощностями. Однако в этих странах большая доля работников использует или создает искусственный интеллект. Они ориентированы на поиск талантливых людей, исследования и повседневное использование нейросетей, а не только на строительство гигантских дата-центров.

В Китае и Индии наблюдается противоположная ситуация. В этих странах, особенно в Китае, построили много кластеров, но их общая вычислительная мощность невелика. Кроме того, в ИИ-сфере там задействована относительно небольшая доля людей.

Такие страны, как Финляндия и Великобритания, обладают умеренной вычислительной мощностью. Однако там работа многих людей связана с искусственным интеллектом. Таким образом, эти страны скорее ориентированы на развитие навыков, чем на ИИ-инфраструктуру.

Развитие искусственного интеллекта и рост инвестиций в сферу приносят выгоду производителям чипов, литейным заводам и поставщикам оборудования. Вместе со строительством ИИ-кластеров повышается спрос на товары компаний, выпускающих GPU, передовые полупроводники, системы охлаждения и оборудование для дата-центров. Благодаря этому активно растут такие компании, как NVIDIA, TSMC и ASML. Например, годовая выручка Nvidia в 2024 году составила примерно 124,4 миллиарда долларов.

Развитие искусственного интеллекта меняет глобальную торговую динамику. Страны, производящие чипы, получают экономическое преимущество, в то время как другие зависят от импорта.