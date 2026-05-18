18 мая, 10:01
Максим Абдулаев
Одомашнивание лошадей произошло на 1500 лет раньше, чем считали генетики

Представители ямной и ботайской культур скакали верхом, разводили лошадей и пили кобылье молоко в четвертом тысячелетии до нашей эры, задолго до появления современных конских пород. Эволюционный сдвиг в геноме животных, который произошел около 2200 года до нашей эры, оказался не началом эпохи верховой езды, а лишь финальным этапом долгого искусственного отбора.

Слева вверху — самое раннее изображение степной лошади, датированное 3520–3350, Россия. Слева внизу — изображения лошади на сосуде, Украина, 3300–2800 до н.э. Справа — лошадь Пржевальского. Как считается, первые домашние лошади были похожи на нее.

В последние годы в исследованиях древней истории доминировали палеогенетики. Масштабные анализы ДНК показали, что предки всех современных домашних лошадей (клада DOM2) стремительно распространились по Евразии около 2200 года до нашей эры. Эти животные несли мутации, отвечающие за крепкую спину и покорный нрав. Опираясь на эти данные, генетики выдвинули радикальную теорию, фактически приравняв одомашнивание к появлению удачной мутации. По их версии, до возникновения этих «удобных» генов настоящей верховой езды не существовало, а более ранние племена использовали лошадей исключительно ради мяса. Группа археологов и антропологов не согласилась с таким генетическим редукционизмом и опубликовала подробное опровержение в журнале Science Advances.

Авторы статьи заново проанализировали комплекс разрозненных палеонтологических и археологических данных из Восточной Европы и Центральной Азии. Исследователи сопоставили деформации человеческих скелетов, микроскопические следы износа на зубах древних непарнокопытных, остатки белков в зубном камне людей и особенности конструкции древнейших колесных повозок.

Анализ останков представителей ямной культуры (3200–2600 годы до нашей эры) показал, что около 20 процентов взрослых мужчин страдали от ярко выраженного «синдрома всадника». Специфические изменения таза, бедренных костей и позвоночника возникают при регулярной езде без седла, когда человек вынужден плотно сжимать ногами бока животного. Аргумент оппонентов о том, что ямники могли получить такие травмы, катаясь на быках или сидя в телегах, ученые отвергли: у повозок бронзового века вообще не было сидений, а широкая спина крупного рогатого скота не позволяет использовать его для постоянных поездок верхом.

На премолярах лошадей ботайской культуры (около 3500 года до нашей эры) исследователи зафиксировали характерные стертости эмали. Предыдущие эксперименты с современными мустангами доказали, что такие следы оставляет веревочная узда из-за попадающей в рот пыли. Дополнительным доказательством стали следы пептидов лошадиного молока в зубном камне ямников: люди доили кобыл уже в начале третьего тысячелетия до нашей эры.

Авторы исследования объяснили и главную нестыковку, на которую указывали генетики: почему конные армии появились только около 1200 года до нашей эры, если люди поскакали на две тысячи лет раньше. Первые тысячелетия лошадь служила исключительно рабочим транспортом пастуха, позволяя контролировать гигантские стада овец. Использовать громоздкий лук раннего бронзового века в седле было физически невозможно. Настоящая легкая кавалерия возникла лишь с изобретением короткого композитного лука, который перевернул тактику ведения войны.

Таким образом, доместикация оказалась не внезапным распространением удачной генетической мутации, а тысячелетним процессом культурных инноваций. Люди приручили лошадей из разных генетических линий и освоили верховую езду задолго до того, как целенаправленная селекция вывела породы, вытеснившие диких конкурентов.

Максим Абдулаев
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
Комментарии

