BMW показала, каким будет новое поколение Alpina

Концерн BMW AG представил концепт Vision BMW Alpina. Предположительно, серийные автомобили появятся уже в 2027 году.

Vision BMW Alpina / © BMW Group

Vision BMW Alpina представили на фестивале Concorso d’Eleganza Villa d’Este-2026. Концепт показал, какой станет Alpina после официального вхождения в группу BMW.

Вероятно, новинка получит двигатель V8, но его технические характеристики пока не раскрываются. Компания обещает, что рев мотора на низких скоростях будет тихим и глубоким, а при разгоне — более насыщенным и агрессивным.

Габаритная длина купе составит 5,2 метра. Силуэт у автомобиля низкий и вытянутый, с длинным капотом и плавной линией крыши. Его особенность — изящный «акулий нос» с массивными боковинами и узкой светотехникой. На автомобиль установили традиционные для Alpina 20-спицевые колеса — 22 дюйма спереди и 23 дюйма сзади.

Салон рассчитан на четырех человек. Для его отделки использовали натуральные материалы — древесину ценных пород, кожу и полированный алюминий. Количество физических кнопок свели до минимума. Передняя панель использует систему BMW Panoramic iDrive, а пассажир получит отдельный экран.

Vision BMW Alpina займет нишу «тихой роскоши». Этот автомобиль не столь агрессивен, как спортивный BMW M, и при этом менее вызывающий, чем Rolls-Royce.

