Эра роботов наступает: китайские андроиды готовятся побить мировой рекорд скорости человека
Человекоподобные роботы, разработанные в Китае, стремительно приближаются к рубежу, который еще недавно считался прерогативой исключительно выдающихся спортсменов: они могут превзойти мировые рекорды в беге на короткие дистанции.
По словам Ван Синсина, основателя компании Unitree Robotics, такие машины уже в обозримом будущем способны опередить олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 100 метров — перспектива, отражающая не только технологический прогресс, но и растущие амбиции в сфере воплощенного искусственного интеллекта.
Выступая на форуме предпринимателей в Ябули (Китай), Ван отметил, что сегодня роботы все еще уступают человеку в спринте, однако разрыв стремительно сокращается. Благодаря совершенствованию механической конструкции, систем управления и координации на базе ИИ, исследователи выводят человекоподобные машины на уровень, который ранее считался исключительно человеческим.
Последние разработки показывают, насколько близко роботы подошли к элитным спортивным показателям. В феврале Чжэцзянский университет совместно с шанхайской компанией JingShi Technology представили полноразмерного человекоподобного робота под названием «Bolt», способного развивать максимальную скорость до 10 метров в секунду.
Разработчики называют его самым быстрым полноразмерным бегущим человекоподобным роботом на сегодняшний день. Для сравнения: мировой рекорд Усэйна Болта на дистанции 100 метров — 9,58 секунды — соответствует средней скорости около 10,44 метра в секунду, при этом пиковая скорость в ходе забега была еще выше.
«Уже через несколько месяцев, примерно к середине года, человекоподобные роботы в мире — особенно в Китае — могут бегать быстрее людей», — заявил Ван. — «Их время на стометровке может опуститься ниже 10 секунд».
Пока ни один робот не преодолел этот рубеж в реальных условиях, однако разрыв становится все менее значительным.
Если машины смогут стабильно достигать или превосходить такие показатели, это будет не просто техническое достижение, а символический перелом в сравнении физических возможностей человека и машины — особенно в столь динамичных и требовательных задачах, как спринт.
Несмотря на впечатляющий прогресс, Ван подчеркнул, что отрасль пока далека от прорыва, сопоставимого с достижениями генеративных ИИ-систем вроде ChatGPT. Основное ограничение заключается в способности к обобщению — умении надежно работать в разнообразных и непредсказуемых условиях.
Хотя в контролируемой среде или после обучения роботы демонстрируют почти идеальные результаты, при изменении условий их эффективность заметно снижается. Различия в рельефе, наличие препятствий или внешние помехи могут существенно повлиять на их работу, усложняя применение в реальной среде. Этот разрыв отражает более широкую проблему воплощенного ИИ: перенос лабораторных успехов в устойчивую и адаптивную работу в реальном мире. По мере дальнейшего развития соперничество человека и машины может выйти за рамки символических сравнений.
И независимо от того, смогут ли роботы в итоге превзойти человеческих спринтеров, их стремительный прогресс указывает на более глубокую трансформацию: физический интеллект становится столь же важным, как и цифровой, в эволюции искусственного интеллекта.
