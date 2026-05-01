Красота под микроскопом: Evident Scientific объявила победителей конкурса научных фото Image of the Year

Компания Evident Scientific — разработчик научных решений и технологий микроскопической визуализации — объявила победителей своего шестого ежегодного фотоконкурса Image of the Year. Этот конкурс посвящен лучшим в мире научным микроснимкам, и представленные работы столь же ценны с научной точки зрения, сколь и поразительно красивы.

В последнем конкурсе Image of the Year приняли участие авторы из 34 стран. Главный приз получила Кэти Холден из Великобритании за впечатляющую работу «Нейронный космос». На снимке, как пояснили в Evident, запечатлены нейросферы, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Эти структуры состоят из нейронных клеток, которые организуются в образования, напоминающие слоистую архитектуру человеческого мозга. Нейросферы играют важную роль в научных исследованиях: с их помощью изучают клетки мозга, в том числе влияние окружающей среды и генетических факторов на развитие нейронов.

В конкурсе также были определены победители в отдельных номинациях. Так, Мухаммад Тахир Хан из Ирландии стал лучшим в категории «Материаловедение» с изображением лигнинового волокна, напоминающего светящиеся песчаные дюны.

Названы и три региональных победителя: Герхард Гюнтер из Германии победил с изображением рыльца цикория с пыльцевыми зернами; американец Игорь Сиванович — с микроснимком пыльцы мальвы; а Кэнтаро Мотидзуки из Японии получил приз за впечатляющее изображение саркомерных структур в сердце крысы.

Кроме того, еще ряд научных фотографов получили почетные упоминания за свои работы — они представлены ниже.

Комиссуральные аксоны, пересекающие срединную линию в развивающейся центральной нервной системе эмбриона цыпленка / © Alexandre Dumoulin

Флуоресцентно окрашенная ткань мозга из мышиной модели болезни Альцгеймера / © Bettina Rakoczi

Мозг взрослой рыбки данио-рерио / © Hannah Somers

Пыльца на пауке-скакуне / © Javier Ruperez

Эмбриональный фибробласт мыши / © Joe McKellar

Подробнее о том, как были созданы все победившие снимки, включая использованное специализированное оборудование, можно узнать на сайте Evident.