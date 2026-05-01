Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Красота под микроскопом: Evident Scientific объявила победителей конкурса научных фото Image of the Year
Компания Evident Scientific — разработчик научных решений и технологий микроскопической визуализации — объявила победителей своего шестого ежегодного фотоконкурса Image of the Year. Этот конкурс посвящен лучшим в мире научным микроснимкам, и представленные работы столь же ценны с научной точки зрения, сколь и поразительно красивы.
В последнем конкурсе Image of the Year приняли участие авторы из 34 стран. Главный приз получила Кэти Холден из Великобритании за впечатляющую работу «Нейронный космос». На снимке, как пояснили в Evident, запечатлены нейросферы, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Эти структуры состоят из нейронных клеток, которые организуются в образования, напоминающие слоистую архитектуру человеческого мозга. Нейросферы играют важную роль в научных исследованиях: с их помощью изучают клетки мозга, в том числе влияние окружающей среды и генетических факторов на развитие нейронов.
В конкурсе также были определены победители в отдельных номинациях. Так, Мухаммад Тахир Хан из Ирландии стал лучшим в категории «Материаловедение» с изображением лигнинового волокна, напоминающего светящиеся песчаные дюны.
Названы и три региональных победителя: Герхард Гюнтер из Германии победил с изображением рыльца цикория с пыльцевыми зернами; американец Игорь Сиванович — с микроснимком пыльцы мальвы; а Кэнтаро Мотидзуки из Японии получил приз за впечатляющее изображение саркомерных структур в сердце крысы.
Кроме того, еще ряд научных фотографов получили почетные упоминания за свои работы — они представлены ниже.
Подробнее о том, как были созданы все победившие снимки, включая использованное специализированное оборудование, можно узнать на сайте Evident.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии