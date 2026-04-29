Женщины напугали городских птиц сильнее мужчин

Поведенческие эксперименты с дикими животными часто дают сбой из-за незаметных для самого исследователя деталей его облика или действий. Масштабный эксперимент в парках пяти европейских стран показал, что птицы могут «улавливать» пол приближающегося человека и менять реакцию, исходя из этого.

Реакция животных на человека может зависеть от множества факторов, включая поведение, одежду и запах. Однако потенциальное влияние такого фундаментального и очевидного аспекта, как пол наблюдателя, на поведение диких животных в естественной среде долгое время оставалось практически неизученным. Этот пробел выглядит особенно удивительно на фоне экспериментов в лабораторных условиях, которые неоднократно показывали, что животные, включая грызунов и приматов, способны по-разному реагировать на мужчин и женщин.

Ученые из пяти европейских стран проверили, может ли пол человека влиять на то, как городские птицы оценивают уровень опасности. Результаты опубликовал журнал People and Nature.

Для исследования выбрали простой и легкоизмеримый показатель — дистанцию вспугивания. Эта метрика определяет расстояние, на котором птица, заметив приближающегося человека, решает спасаться бегством или улететь. Более длинная дистанция говорит о том, что птица воспринимает ситуацию как более рискованную и менее терпима к присутствию человека. Короткая указывает на смелость и готовность рисковать.

В городах Чехии, Франции, Германии, Испании и Польши выбрали пары наблюдателей (женщина и мужчина). Пары старались подбирать так, чтобы их рост был сопоставим, одежду они носили похожих нейтральных цветов, а длинные волосы прятали. Перед началом сбора данных проводилась совместная калибровка, чтобы оба наблюдателя в паре одинаково точно оценивали расстояния на глаз. В общей сложности авторы эксперимента собрали и проанализировали более двух с половиной тысяч наблюдений за птицами 37 различных видов, от сизых голубей и черных дроздов до осторожных соек и дятлов.

Вопреки распространенному представлению о том, что птицы должны сильнее бояться мужчин, которые исторически чаще ассоциируются с охотой, исследователи обнаружили обратную картину. При приближении женщины птицы улетали примерно на метр раньше, чем когда к ним тем же шагом и с тем же выражением лица подходил мужчина. Причем этот эффект наблюдали во всех городах и странах, где проводили исследование, и проявлялся как у самцов, так и у самок птиц.

Ученые выдвинули гипотезу, что у птиц могла выработаться наследственная реакция избегания, поскольку в древних обществах женщины чаще, чем принято считать, участвовали в охоте на мелкую дичь, в том числе на птиц. Другая версия касается более тонких деталей, которые не учли в эксперименте. Речь идет о микродвижениях, особенностях походки и химических сигналах. Хотя птицы традиционно считаются визуально ориентированными существами, в последние годы появляется все больше научных работ о роли обоняния в их жизни, включая избегание хищников.

Кроме того, ученые подтвердили, что самцы птиц более смелы, подпуская к себе человека ближе, чем самки. Также выяснилось, что на дистанцию бегства сильно влияет изначальное расстояние от наблюдателя до птицы: чем оно больше, тем раньше птица скроется, воспринимая долгое приближение как более серьезную угрозу. Наличие рядом кустов сокращало дистанцию бегства, предоставляя птицам чувство близкого укрытия.

Андрей Серегин 92 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.