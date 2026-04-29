Женщины напугали городских птиц сильнее мужчин
Поведенческие эксперименты с дикими животными часто дают сбой из-за незаметных для самого исследователя деталей его облика или действий. Масштабный эксперимент в парках пяти европейских стран показал, что птицы могут «улавливать» пол приближающегося человека и менять реакцию, исходя из этого.
Реакция животных на человека может зависеть от множества факторов, включая поведение, одежду и запах. Однако потенциальное влияние такого фундаментального и очевидного аспекта, как пол наблюдателя, на поведение диких животных в естественной среде долгое время оставалось практически неизученным. Этот пробел выглядит особенно удивительно на фоне экспериментов в лабораторных условиях, которые неоднократно показывали, что животные, включая грызунов и приматов, способны по-разному реагировать на мужчин и женщин.
Ученые из пяти европейских стран проверили, может ли пол человека влиять на то, как городские птицы оценивают уровень опасности. Результаты опубликовал журнал People and Nature.
Для исследования выбрали простой и легкоизмеримый показатель — дистанцию вспугивания. Эта метрика определяет расстояние, на котором птица, заметив приближающегося человека, решает спасаться бегством или улететь. Более длинная дистанция говорит о том, что птица воспринимает ситуацию как более рискованную и менее терпима к присутствию человека. Короткая указывает на смелость и готовность рисковать.
В городах Чехии, Франции, Германии, Испании и Польши выбрали пары наблюдателей (женщина и мужчина). Пары старались подбирать так, чтобы их рост был сопоставим, одежду они носили похожих нейтральных цветов, а длинные волосы прятали. Перед началом сбора данных проводилась совместная калибровка, чтобы оба наблюдателя в паре одинаково точно оценивали расстояния на глаз. В общей сложности авторы эксперимента собрали и проанализировали более двух с половиной тысяч наблюдений за птицами 37 различных видов, от сизых голубей и черных дроздов до осторожных соек и дятлов.
Вопреки распространенному представлению о том, что птицы должны сильнее бояться мужчин, которые исторически чаще ассоциируются с охотой, исследователи обнаружили обратную картину. При приближении женщины птицы улетали примерно на метр раньше, чем когда к ним тем же шагом и с тем же выражением лица подходил мужчина. Причем этот эффект наблюдали во всех городах и странах, где проводили исследование, и проявлялся как у самцов, так и у самок птиц.
Ученые выдвинули гипотезу, что у птиц могла выработаться наследственная реакция избегания, поскольку в древних обществах женщины чаще, чем принято считать, участвовали в охоте на мелкую дичь, в том числе на птиц. Другая версия касается более тонких деталей, которые не учли в эксперименте. Речь идет о микродвижениях, особенностях походки и химических сигналах. Хотя птицы традиционно считаются визуально ориентированными существами, в последние годы появляется все больше научных работ о роли обоняния в их жизни, включая избегание хищников.
Кроме того, ученые подтвердили, что самцы птиц более смелы, подпуская к себе человека ближе, чем самки. Также выяснилось, что на дистанцию бегства сильно влияет изначальное расстояние от наблюдателя до птицы: чем оно больше, тем раньше птица скроется, воспринимая долгое приближение как более серьезную угрозу. Наличие рядом кустов сокращало дистанцию бегства, предоставляя птицам чувство близкого укрытия.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
14 Февраля, 2021
Космические очки
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
30 Сентября, 2022
Чем опасен прорыв газопровода на морском дне
28 Июня, 2017
Непрошеные космонавты
