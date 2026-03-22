Общение с незнакомыми людьми снижает одиночество лучше, чем чат-боты

Одиночество стало глобальной проблемой. Люди используют чат-боты, чтобы восполнить дефицит общения. Однако, как показало исследование, общение со случайными незнакомцами может помочь лучше, чем нейросети.

Кадр из сериала «Поколение» / © We’re Not Brothers Productions, HBO Max

Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование, в котором приняли участие 300 первокурсников. Их случайным образом распределили на три группы. Участники первой группы писали каждый день другому студенту, выбранному случайно. Участники второй группы самостоятельно писали короткое сообщение в дневнике. Участники третьей группы пользовались сервером Discord с чат-ботом, работающим на базе ChatGPT-4o mini. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Social Psychology.

Студенты должны были общаться друг с другом не реже одного раза в день, при этом стиль общения они могли выбрать самостоятельно. Боту исследователи задали установки, по которым нейросеть должна была активно слушать и проявлять эмпатию, а также быть дружелюбной и позитивной.

Участники двух групп вели себя довольно похоже. Они отправляли от восьми до десяти сообщений в день как человеку, так и языковой модели.

Участники, которые общались с реальным человеком в течение двух недель, сообщили, что их уровень одиночества значительно уменьшился — примерно на 9%. Общение с чат-ботом снизило уровень одиночества примерно на 2%, что сопоставимо с ежедневным написанием коротких сообщений в дневнике.

Авторы исследования сосредоточили внимание на студентах колледжей, чтобы понять, могут ли большие языковые модели помочь в борьбе с одиночеством, которое могут ощущать люди, переживающие значительные жизненные изменения. Однако исследование показало, что только общение «человек–человек», даже с случайным собеседником по переписке, дало какой-либо значимый эффект.