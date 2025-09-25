  • Добавить в закладки
25 сентября, 11:13
МГППУ
1
19

Психологи выяснили, почему разговор с нейросетью кажется неестественным

❋ 4.8

Нейросети прочно вплелись в человеческую повседневность: с ними советуются по поводу рабочих задач и даже личной жизни. Обученные программы стали способны поддерживать диалог, «входить в роль» и, например, отвечать от лица знаменитости. Психологи из МГППУ решили проверить, насколько такое общение ИИ и человека действительно схоже с реальным человеческим диалогом.

МГППУ
# ChatGPT
# диалог
# искусственный интеллект
# нейросети
# Психология
# разговор
# студенты
Отличия нейросети от человека в диалоге оказались связаны с длиной реплик / © Joel Mott, unsplash.com

Статья опубликована в журнале «Экспериментальная психология». Исследование проходило в виртуальной среде — киберпанковом кафе, где участники общались с аватаром девушки, управляемым нейросетью ChatGPT 3.5, дообученной на личных данных одной реальной студентки. В эксперименте участвовали шесть человек в возрасте 21-28 лет, а для сравнения взяли реальные диалоги двух пар молодых людей с похожим возрастом.

Основной вывод — диалоги с нейросетью сильно отличаются по структуре и динамике от человеческих разговоров. Прежде всего это заметно по длине реплик: в диалогах между людьми реплики становятся длиннее по мере беседы, они разнообразны по длине и содержанию. А у нейросети большая часть ответов — короткие, часто однословные фразы (41% однословных). Реплики ИИ преимущественно короткие и монотонные, 75% из них содержат не более 7 слов, в то время как люди говорят гораздо дольше — иногда одно высказывание достигает 19-48 слов.

Также выявилась ярко выраженная асимметрия ролей: человек в основном задает вопросы (66% его реплик — вопросы), а нейросеть отвечает, почти не проявляя инициативу и почти не задавая собственных вопросов (применяет их лишь в трех процентов случаев). При этом переходы слов между собеседниками часто проходят с паузами, порой длительностью до трех секунд — в человеческой беседе это создало бы неловкость.

Возникают коммуникативные трудности: нейросеть иногда дает ответы, не соответствующие теме диалога или даже полностью выбивающиеся из контекста. Это связано с конструкцией ИИ, который предсказывает слова в тексте на основе статистической вероятности того, что в данном месте в данном контексте встретится именно это слово, а не «понимает» глубокие смыслы. Испытуемые по-разному справлялись с такими сбоями: часто меняли тему или повторно пытались задать вопрос. Нейросеть не смогла прервать собеседника, что также ограничивает ее живой интерактив.

В целом нейросеть не способна к полноценной инициативе, к углублению темы или к развитию контекста так, как это могут сделать люди. Это связано и с техническими ограничениями алгоритмов, и с природой ИИ как программы, реагирующей на запросы, но не обладающей внутренней мотивацией или эмоциональным опытом.

Текущая версия ChatGPT все еще далека от живого человеческого общения — диалоги с ней пока носят форму вопросов и ответов с ограниченным разнообразием и глубиной. Но эксперимент закладывает фундамент для понимания, как улучшить искусственный интеллект, чтобы он стал ближе к реальному человеку в общении.

Ученые считают, что эти результаты важны для понимания, как строить более «человечные» диалоговые системы ИИ в будущем. Выделяются три направления развития: создание точных метрик для оценки естественности диалогов, улучшение систем, чтобы они могли проявлять больше инициативы и консультировать разнообразнее, а также изучение влияния таких структурных различий на опыт и восприятие пользователей.

Перспектива — повторить подобные исследования на более продвинутых моделях GPT-4o и GPT-o1, чтобы понять, исчезнут ли текущие ограничения. Возможно, со временем ИИ сможет не только имитировать речевое разнообразие и инициативу, но и стать полноценным партнером в социальных и профессиональных коммуникациях.

По мнению соавтора статьи, профессора МГППУ Владимира Селиванова, «формальные признаки коммуникации с GPT можно улучшать, но нейросеть никогда не достигнет тонких смысловых нюансов диалога между двумя субъектами. Поскольку у GPT нет тела, образы нейросети будут не телесными (как у человека). Наше мышление строится на образах, а «мышление» нейросети будет другим, смысловая ткань также будет «не телесной», кроме того, пока не моделируются бессознательные установки, интуиция, творческие процессы и другие компоненты мышления и психики. На кафедре общей психологии ведутся разработки психологии виртуальной реальности – наиболее приближенной модели к психике».

Исследование проведено магистром МГППУ Андреем Шамшевым и профессором МГППУ Владимиром Селивановым.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
109 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# ChatGPT
# диалог
# искусственный интеллект
# нейросети
# Психология
# разговор
# студенты
24 сентября, 11:32
Александр Березин

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».

Космонавтика
# Китай
# космос
# Луна
# Россия
# США
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
24 сентября, 11:47
Редакция Naked Science

Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.

Биология
# биология
# Сибирь
# тайга
# экология
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

Сергей Механик
8 минут назад
Однако слышал, что уже созданы специальные нейросети для заигрываний и флирта. 😏
