Leonardo представила концепт военного конвертоплана нового поколения

Концепт перспективного военного конвертоплана Advanced Tiltrotor Aircraft – Next Generation Military (ATA-NXM) / © Leonardo Helicopters

Новая машина ориентирована на военный рынок, однако базируется на технологических решениях гражданского демонстратора Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR), создаваемого при поддержке ЕС в рамках программы Clean Sky 2.

ATA-NXM получил прямое крыло, композитный фюзеляж и V-образное хвостовое оперение. Главная конструктивная особенность — необычная компоновка силовой установки. В отличие от большинства конвертопланов, где двигатели размещаются на концах крыла в одном модуле с поворотными винтами, у ATA-NXM силовые агрегаты установлены на фюзеляже. На самом крыле располагаются только поворотные винтовые блоки — причем не на законцовках, а ближе к корневой части, примерно на одной трети длины консоли. Именно этот участок крыла поворачивается вместе с винтами.

В носовой части предусмотрено переднее горизонтальное оперение — вероятно, для улучшения продольной балансировки и центровки машины. В качестве базовой силовой установки рассматриваются двигатели GE Aerospace CT7, что потенциально позволит сократить сроки и упростить разработку.

Максимальная взлетная масса ATA-NXM может достигать 18 тонн. Руководитель направления перспективных технологий Leonardo Helicopters Джанпьеро Рагацци отметил, что изначально концепт прорабатывался в диапазоне 11–13 тонн. Однако архитектура проекта допускает масштабирование от восьми до 18 тонн. По его словам, расчеты по запасу подъемной силы и выбранная компоновка сохраняют потенциал для дальнейшего увеличения характеристик.