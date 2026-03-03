Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA перевело данные телескопа в музыку: как звучат Юпитер, Сатурн и Уран
Специалисты NASA, использовав данные обсерватории «Чандра» (Chandra), преобразовали новые изображения Юпитера, Сатурна и Урана, полученные во время недавнего «парада планет», в выразительные звуковые ландшафты — от потрескивающих полярных сияний Юпитера до протяжной дуги колец Сатурна.
Опубликованные аудиоверсии — так называемые сонификации — переводят рентгеновские и многоволновые наблюдения трех планет в иммерсивный звуковой формат. Потоки данных космического телескопа превращаются в многослойные музыкальные композиции. Проект был приурочен к редкому выравниванию нескольких ярких планет на ночном небе и продолжает усилия миссии «Чандра» по изучению Вселенной не только через зрение, но и через слух, говорится в заявлении NASA.
Сонификация — это процесс преобразования данных в звук: яркость, положение и энергия объекта сопоставляются с высотой тона, громкостью и тембром инструмента. Все начинается с реальных измерений, полученных «Чандрой», которая фиксирует высокоэнергетическое излучение, возникающее при отражении солнечных рентгеновских лучей от планет, их спутников и других тел Солнечной системы.
Затем эти наблюдения объединяются с изображениями других обсерваторий, включая «Хаббл», а также с данными прошлых планетных миссий, чтобы создать более полную картину в разных диапазонах волн. По цифровому изображению проходит условная «линия активации». Сталкиваясь с яркими сияниями, дисками планет или кольцами, она преобразует числовые значения в звуки: более интенсивное рентгеновское излучение может звучать как более высокая или громкая нота, а вертикальное положение на изображении влияет на высоту тона и стереопанораму.
По словам представителей NASA, такие проекты расширяют способы восприятия космических открытий и отражают стремление агентства сделать свои данные максимально доступными.
В сонификации Юпитера мерцающие, похожие на порывы ветра звуки передают мощные рентгеновские полярные сияния гиганта, тогда как глубокие, раскатистые ноты напоминают отдаленный гром, отражая турбулентность его атмосферы и облачных слоев.
Кольца Сатурна звучат как нарастающие и затихающие сиреноподобные волны, а низкие басовые тона символизируют саму планету.
Уран раскрывается более сдержанно: мягкие, виолончельные тембры очерчивают дугу его ледяных колец, подчеркивая холодное и отстраненное присутствие планеты на краю планетной «процессии».
