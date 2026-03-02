Уведомления
Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке
Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) изучили возможности Т-клеточной иммунотерапии для лечения HER2-позитивных опухолей. В ходе доклинических исследований они установили, что генетически модифицированные Т-лимфоциты способны эффективно подавлять рост таких опухолей.
HER2-позитивные опухоли встречаются при раке молочной железы, желудка и ряде других онкологических заболеваний. Несмотря на успехи современной онкологии, со временем опухоль нередко вырабатывает устойчивость к лечению: изменяется структура рецептора HER2, снижается его экспрессия на поверхности клеток или активируются альтернативные сигнальные пути. В результате заболевание начинает прогрессировать, а выбор эффективных терапевтических опций для пациента существенно сокращается.
В рамках исследования ученые использовали Т-лимфоциты с модифицированным Т-клеточным рецептором (TCR-T), способные избирательно распознавать опухолевые клетки с высокой экспрессией HER2/neu. Эксперименты проводились как на клеточных культурах, так и на мышах. Результаты показали, что такие клетки эффективно уничтожают опухолевые клетки и подавляют рост опухоли, демонстрируя при этом высокий профиль безопасности. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Immunology, исследования велись в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).
В отличие от стандартных методов иммунотерапии, TCR-T-клетки способны распознавать не только поверхностные молекулы, но и фрагменты опухолевых белков внутри клетки, представленные через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать опухоли, которые научились избегать иммунного ответа и стали невосприимчивыми к ранее эффективному лечению. Благодаря этому свойству, данный вид терапии представляется особенно перспективным для случаев, устойчивых к химиотерапии, таргетным препаратам и антителам.
«Мы ориентируемся на те клинические ситуации, когда стандартные терапевтические схемы перестают работать. Наши данные показывают, что модифицированные Т-клетки способны формировать мощный и устойчивый противоопухолевый ответ, что особенно важно для пациентов с лекарственно резистентными формами HER2-положительного рака», — отметила заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского Университета Елена Голикова.
Дополнительный анализ на уровне отдельных клеток позволил выявить популяцию Т-лимфоцитов с выраженными цитотоксическими свойствами, обеспечивающими длительное подавление роста опухоли. По мнению авторов, именно эта особенность может играть ключевую роль в повышении эффективности иммунотерапии при солидных опухолях, где традиционные подходы часто оказываются недостаточно результативными.
Исследователи подчеркивают, что работа находится на доклинической стадии. В дальнейших планах — расширение экспериментальных исследований, оценка безопасности подхода и переход к подготовке к клиническому применению в рамках госпитального исключения. В перспективе разработка может расширить терапевтические возможности для пациентов с HER2-положительными опухолями, не отвечающими на существующие методы лечения.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Мобильные генетические элементы L1 начинают разрушать и перекраивать геном за годы до того, как опухоль будет обнаружена. Международная группа генетиков выяснила, что синхронные прыжки этих внутригеномных паразитов склеивают между собой куски разных хромосом, вызывая масштабные мутации на самых ранних этапах онкогенеза. Исследование показало, что деятельность ретротранспозонов — не просто побочный симптомом рака, а одна из его первопричин.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
