Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) изучили возможности Т-клеточной иммунотерапии для лечения HER2-позитивных опухолей. В ходе доклинических исследований они установили, что генетически модифицированные Т-лимфоциты способны эффективно подавлять рост таких опухолей.

HER2-позитивные опухоли встречаются при раке молочной железы, желудка и ряде других онкологических заболеваний. Несмотря на успехи современной онкологии, со временем опухоль нередко вырабатывает устойчивость к лечению: изменяется структура рецептора HER2, снижается его экспрессия на поверхности клеток или активируются альтернативные сигнальные пути. В результате заболевание начинает прогрессировать, а выбор эффективных терапевтических опций для пациента существенно сокращается.

В рамках исследования ученые использовали Т-лимфоциты с модифицированным Т-клеточным рецептором (TCR-T), способные избирательно распознавать опухолевые клетки с высокой экспрессией HER2/neu. Эксперименты проводились как на клеточных культурах, так и на мышах. Результаты показали, что такие клетки эффективно уничтожают опухолевые клетки и подавляют рост опухоли, демонстрируя при этом высокий профиль безопасности. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Immunology, исследования велись в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

В отличие от стандартных методов иммунотерапии, TCR-T-клетки способны распознавать не только поверхностные молекулы, но и фрагменты опухолевых белков внутри клетки, представленные через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать опухоли, которые научились избегать иммунного ответа и стали невосприимчивыми к ранее эффективному лечению. Благодаря этому свойству, данный вид терапии представляется особенно перспективным для случаев, устойчивых к химиотерапии, таргетным препаратам и антителам.

«Мы ориентируемся на те клинические ситуации, когда стандартные терапевтические схемы перестают работать. Наши данные показывают, что модифицированные Т-клетки способны формировать мощный и устойчивый противоопухолевый ответ, что особенно важно для пациентов с лекарственно резистентными формами HER2-положительного рака», — отметила заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского Университета Елена Голикова.

Дополнительный анализ на уровне отдельных клеток позволил выявить популяцию Т-лимфоцитов с выраженными цитотоксическими свойствами, обеспечивающими длительное подавление роста опухоли. По мнению авторов, именно эта особенность может играть ключевую роль в повышении эффективности иммунотерапии при солидных опухолях, где традиционные подходы часто оказываются недостаточно результативными.

Исследователи подчеркивают, что работа находится на доклинической стадии. В дальнейших планах — расширение экспериментальных исследований, оценка безопасности подхода и переход к подготовке к клиническому применению в рамках госпитального исключения. В перспективе разработка может расширить терапевтические возможности для пациентов с HER2-положительными опухолями, не отвечающими на существующие методы лечения.

