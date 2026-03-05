  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 марта, 07:12
Рейтинг: +157
Посты: 547

ПК стоимостью менее 500 долларов могут исчезнуть к 2028 году из-за кризиса оперативной памяти

Портативные компьютеры стоимостью до 500 долларов могут полностью исчезнуть. Они рискуют стать жертвой кризиса памяти, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. 

© Claireneon, Wikipedia 
© Claireneon, Wikipedia 

Как прогнозирует Gartner, к концу 2026 года цены на оперативную память (DRAM) и твердотельные накопители (SSD) вырастут на 130%. Стоимость ПК из-за этого вырастет на 17% по сравнению с 2025 годом, а смартфоны подорожают на 13%. 

Компания ожидает, что подорожание памяти приведет к исчезновению целой категории продуктов. По их прогнозу, к 2028 году не останется бюджетных компьютеров, стоимостью ниже 500 долларов.

Бюджетные компьютеры пока еще есть на рынке. Они пользуются спросом у людей с ограниченным бюджетом. Зачастую их используют для работы, учебы и серфинга в интернете.

По оценке Gartner, доля памяти достигнет 23% от общей себестоимости компонентов ПК. Для сравнения, в 2025 году она составляла 16%. Из-за этого продажа бюджетных ноутбуков перестанет быть выгодной для продавцов.

Ассортимент доступных устройств уменьшится, из-за чего покупатели будут реже менять свои компьютеры. Это также изменит циклы обновления устройств. В компании предупреждают, что длительное использование ПК имеет свои риски и для пользователей. Появляются новые уязвимости безопасности и сложности в управлении устаревшими устройствами.

Кризис памяти уже вызвал определенные изменения на рынке. Некоторые компании продают ноутбуки с объемом хранения 1,2 терабайта. Однако один терабайт из этого объема — бесплатная годовая пробная подписка на облачное хранилище OneDrive.

