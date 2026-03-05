Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ПК стоимостью менее 500 долларов могут исчезнуть к 2028 году из-за кризиса оперативной памяти
Портативные компьютеры стоимостью до 500 долларов могут полностью исчезнуть. Они рискуют стать жертвой кризиса памяти, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.
Как прогнозирует Gartner, к концу 2026 года цены на оперативную память (DRAM) и твердотельные накопители (SSD) вырастут на 130%. Стоимость ПК из-за этого вырастет на 17% по сравнению с 2025 годом, а смартфоны подорожают на 13%.
Компания ожидает, что подорожание памяти приведет к исчезновению целой категории продуктов. По их прогнозу, к 2028 году не останется бюджетных компьютеров, стоимостью ниже 500 долларов.
Бюджетные компьютеры пока еще есть на рынке. Они пользуются спросом у людей с ограниченным бюджетом. Зачастую их используют для работы, учебы и серфинга в интернете.
По оценке Gartner, доля памяти достигнет 23% от общей себестоимости компонентов ПК. Для сравнения, в 2025 году она составляла 16%. Из-за этого продажа бюджетных ноутбуков перестанет быть выгодной для продавцов.
Ассортимент доступных устройств уменьшится, из-за чего покупатели будут реже менять свои компьютеры. Это также изменит циклы обновления устройств. В компании предупреждают, что длительное использование ПК имеет свои риски и для пользователей. Появляются новые уязвимости безопасности и сложности в управлении устаревшими устройствами.
Кризис памяти уже вызвал определенные изменения на рынке. Некоторые компании продают ноутбуки с объемом хранения 1,2 терабайта. Однако один терабайт из этого объема — бесплатная годовая пробная подписка на облачное хранилище OneDrive.
