Установлен новый рекорд по скорости лазерной связи между самолетом и спутником

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Airbus Defence and Space, нидерландской исследовательской организацией TNO и немецкой компанией TESAT провели важный эксперимент: удалось установить устойчивую лазерную связь между самолетом в полете и спутником на геостационарной орбите. При этом была достигнута скорость передачи данных 2,6 гигабит в секунду.

Лазерный терминал самолета / © Airbus

Испытания проходили в районе французского города Ним. Летательный аппарат, оснащенный оптическим терминалом UltraAir, сумел выстроить стабильный канал связи с геостационарным спутником Alphasat, находящимся на высоте около 36 тысяч километров над Землей. По данным участников проекта, соединение оставалось устойчивым на протяжении нескольких минут, без потери качества сигнала.

Ключевым технологическим вызовом стало обеспечение точного наведения лазерного луча. Самолет в полете постоянно подвергается вибрациям, турбулентности и отклонениям курса, тогда как луч должен быть направлен на сравнительно компактную приемную систему спутника, находящегося в десятках тысяч километров. Даже минимальное смещение способно разорвать канал, поэтому система требует сверхточной стабилизации и выверенности.

По сравнению с традиционными радиочастотными линиями связи лазерные каналы обладают заметными преимуществами. Они обеспечивают значительно большую пропускную способность и более высокий уровень защищенности — такие сигналы сложнее обнаружить, заглушить или перехватить.

Однако технология имеет и ограничения. Лазерная связь чувствительна к погодным условиям и состоянию атмосферы, предъявляет более строгие требования к направленности сигнала и количеству одновременных подключений. Кроме того, оборудование для подобных систем остается дорогим и требует высокой точности наведения и стабилизации на обоих концах линии.

Очевидной сферой применения новой технологии является защищенная сверхширокополосная связь для военной авиации, кораблей и других стратегических объектов. В то же время разработчики подчеркивают потенциал и для гражданского использования — прежде всего в сегменте высокоскоростных спутниковых сетей.

Проект UltraAir реализуется в рамках программы ESA по развитию оптической космической связи. В перспективе агентство намерено создать разветвленную сеть спутников и воздушных платформ, объединенных лазерными каналами с высокой пропускной способностью, что может существенно изменить архитектуру глобальной передачи данных.