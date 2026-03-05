Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Установлен новый рекорд по скорости лазерной связи между самолетом и спутником
Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Airbus Defence and Space, нидерландской исследовательской организацией TNO и немецкой компанией TESAT провели важный эксперимент: удалось установить устойчивую лазерную связь между самолетом в полете и спутником на геостационарной орбите. При этом была достигнута скорость передачи данных 2,6 гигабит в секунду.
Испытания проходили в районе французского города Ним. Летательный аппарат, оснащенный оптическим терминалом UltraAir, сумел выстроить стабильный канал связи с геостационарным спутником Alphasat, находящимся на высоте около 36 тысяч километров над Землей. По данным участников проекта, соединение оставалось устойчивым на протяжении нескольких минут, без потери качества сигнала.
Ключевым технологическим вызовом стало обеспечение точного наведения лазерного луча. Самолет в полете постоянно подвергается вибрациям, турбулентности и отклонениям курса, тогда как луч должен быть направлен на сравнительно компактную приемную систему спутника, находящегося в десятках тысяч километров. Даже минимальное смещение способно разорвать канал, поэтому система требует сверхточной стабилизации и выверенности.
По сравнению с традиционными радиочастотными линиями связи лазерные каналы обладают заметными преимуществами. Они обеспечивают значительно большую пропускную способность и более высокий уровень защищенности — такие сигналы сложнее обнаружить, заглушить или перехватить.
Однако технология имеет и ограничения. Лазерная связь чувствительна к погодным условиям и состоянию атмосферы, предъявляет более строгие требования к направленности сигнала и количеству одновременных подключений. Кроме того, оборудование для подобных систем остается дорогим и требует высокой точности наведения и стабилизации на обоих концах линии.
Очевидной сферой применения новой технологии является защищенная сверхширокополосная связь для военной авиации, кораблей и других стратегических объектов. В то же время разработчики подчеркивают потенциал и для гражданского использования — прежде всего в сегменте высокоскоростных спутниковых сетей.
Проект UltraAir реализуется в рамках программы ESA по развитию оптической космической связи. В перспективе агентство намерено создать разветвленную сеть спутников и воздушных платформ, объединенных лазерными каналами с высокой пропускной способностью, что может существенно изменить архитектуру глобальной передачи данных.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии