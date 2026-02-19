Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Разработана первая в мире подводная 3D-печать бетона, которая изменит ветроэнергетику и оборонное строительство
Австралийские исследователи разработали первую в мире систему подводной 3D-печати бетона, способную создавать устойчивые конструкции без использования химических ускорителей и добавок.
Для реализации проекта ученые из Вуллонгонгского университета (Австралия) объединили усилия с мельбурнской строительной технологической компанией LUYTEN 3D. Команда создала однокомпонентную бетонную смесь, которая твердеет под водой исключительно за счет специального состава материала.
Традиционные подводные бетонные работы обычно требуют многоэтапного смешивания или применения быстротвердеющих химических добавок, чтобы свежий бетон не размывался в движущейся воде. Однако такие добавки усложняют процесс, увеличивают стоимость и могут нести экологические риски.
Новая разработка решает эту проблему за счет «умного» материаловедения. Однородная смесь спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться размыванию и сохранять структурную целостность во время печати. Испытания показали, что материал надежно работает без каких-либо ускорителей.
Руководитель проекта, исследователь в области строительной инженерии доктор Азиз Ахмед, отметил, что испытания подтвердили практическую состоятельность технологии: система обеспечивает необходимую прочность для реального применения и одновременно упрощает логистику подводного строительства.
Президент и генеральный директор LUYTEN 3D Ахмед Махил назвал технологию началом новой главы в строительстве и производстве. По его словам, подводная печать принципиально меняет подход к возведению, ремонту и укреплению критически важной инфраструктуры в морской среде.
Система уже рассматривается для применения в оборонной сфере, портовом строительстве и развитии прибрежной инфраструктуры. В числе перспективных направлений — участие в программе подводных лодок AUKUS, а также создание устойчивых оснований для плавучих ветровых электростанций.
