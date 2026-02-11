Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Один из крупнейших в мире eVTOL выполнил первый переходный полет
Китайская компания AutoFlight совершила прорыв: ее гигантский 10-местный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадкой (eVTOL) Matrix впервые перешел от зависания к горизонтальному полету.
Многотонная пассажирская конструкция плавно сменила вертикальный взлет на крейсерский режим во время испытаний в Куньшане провинции Цзянсу. В небе ее сопровождал «брат» по цеху — тяжелый беспилотный грузовик CarryAll. Силовой установкой инновации служат 24 электромотора: 20 для подъема и четыре для движения вперед.
Matrix можно считать одним из самых крупных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки, которые в ближайшем будущем могут выйти на коммерческую эксплуатацию. Аппарат рассчитан на перевозку 10 пассажиров — сопоставимо с бизнес-джетом Gulfstream G300 либо до 1 500 килограммов груза в грузовой конфигурации.
Matrix успешно выполнил полный цикл переходного полета: от вертикального взлета — через горизонтальный крейсерский режим — к вертикальной посадке. Для новых летательных аппаратов подобный маневр представляет серьезную инженерную сложность, и его успешное выполнение считается важнейшей вехой в процессе разработки.
Matrix значительно превосходит по габаритам многие другие eVTOL, о которых сообщалось ранее. Размах его крыльев составляет 20 метров, длина — 17,1 метра, высота — почти 3,3 метра. Максимальная взлетная масса достигает 5 700 килограмм, что фактически приближает аппарат к шеститонному классу.
AutoFlight сообщила, что пассажирская версия Matrix может быть оснащена либо 10 креслами бизнес-класса, либо шестью VIP-сиденьями. На борту предусмотрены санузлы, система климат-контроля, атмосферная подсветка и увеличенные иллюминаторы.
