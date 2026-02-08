Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глава Volvo: электромобили станут дешевле автомобилей на бензине уже через пять лет

Генеральный директор Volvo считает, что в будущем электромобили станут выгоднее машин с двигателем внутреннего сгорания. По его словам, они уже сейчас приносят компаниям прибыль.

Хокан Самуэльссон / © Matti Blume, Wikipedia

Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон заявил журналистам, что электромобили уже приносят прибыль его компании, хоть и меньшую, нежели автомобили на бензине.

«Если смотреть на пять лет вперед, я полагаю, что электромобиль, вероятно, будет стоить меньше, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания», — сказал Самуэльссон.

Он отметил, что некоторые компании сейчас продают электромобили в убыток, но, по его словам, Volvo уже получает с них прибыль, хотя маржа и не так велика.

В новом электромобиле Volvo EX60 2027 года выпуска компания планирует использовать новые методы производства, а также собственные двигатели. Все это должно снизить себестоимость автомобиля и, следовательно, повысить прибыль.

Он отметил, что уже сейчас можно сделать автомобили прибыльнее, снизив стоимость аккумуляторов. Volvo встраивает сами ячейки непосредственно в кузов автомобиля, что снижает затраты на производство.

Самуэльссон напомнил, что многие компании относятся к твердотельным батареям как к «святому Граалю». Но гендиректор Volvo уверен, что нельзя ждать появления идеального автомобиля — к этому моменту можно исчезнуть с рынка.