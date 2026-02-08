  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 февраля, 19:11
Рейтинг: +154
Посты: 510

МРТ-сканирование показало, что спортивные упражнения могут омолодить мозг

Ученые пришли к выводу, что взрослые люди могут повлиять на здоровье мозга, соблюдая базовые рекомендации по физической активности, задолго до появления серьезных проблем. Исследование показало, что при выполнении регулярных аэробных нагрузок мозг взрослых выглядел почти на год «моложе», чем у контрольной группы.

Сообщество
# здоровье
# мозг
# молодость
# омоложение
# спорт
# тренировки
Спортивные упражнения могут омолодить мозг / © Journal of Sport and Health Science
Спортивные упражнения могут омолодить мозг / © Journal of Sport and Health Science

Группа американских ученых решила выяснить, может ли регулярная аэробная физическая активность замедлить или даже обратить «возраст мозга». Возраст мозга они оценивали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и сопоставляли результат с реальным возрастом человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science

Как показывали ранние работы, разница между предсказанным возрастом мозга и хронологическим возрастом мозга (brain-PAD) связана с ухудшением физических и когнитивных функций, а также повышенным риском смерти. Новое исследование показала, что простая программа физической активности способна «омолодить» мозг за 12 месяцев. 

В исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их случайным образом распределили либо в группу аэробных тренировок умеренной и высокой интенсивности, либо в контрольную группу. Два раза в неделю участники из тренировочной группы по 60 минут занимались в лаборатории под наблюдением специалистов. Также им приходилось тренироваться дома, чтобы суммарно набрать около 150 минут аэробной активности в неделю.

Исследователи измерили структуру мозга с помощью МРТ до начала тренировок и спустя 12 месяцев. За это время между участниками группы появились различия. В среднем за год нагрузок мозг «омолодился» примерно на 0,6 года. При этом, в контрольной группе мозг стал старше примерно на 0,35 года. Хотя разница во второй группе не была статистически значимой, разрыв между группами практически достиг одного года. 

Хотя разница оказалась достаточно маленькой, по словам ученых, каждый дополнительный «год» возраста мозга связан со значимыми различиями в здоровье в более позднем возрасте. Заблаговременное снижение показателя brain-PAD может оказаться крайне важным для увеличения продолжительности жизни в будущем.

Авторы хотели понять, с помощью каких механизмов физическая активность повлияла на «возраст» мозга. Они проанализировали несколько возможных факторов, включая изменения физической формы, состава тела, артериального давления и уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, поддерживающего нейропластичность. Показатели физической подготовки у тренировавшихся участников заметно улучшились. Однако ни один из этих факторов статистически не объяснил «омоложение» мозга. Исследователи предположили, что физическая активность действует через дополнительные механизмы, которые ученые пока не смогли зафиксировать.

Ученые пояснили, что в исследовании участвовали здоровые и относительно хорошо образованные добровольцы. Выявленные изменения «возраста» мозга оказались умеренными. Авторы считают, что необходимы более масштабные исследования, чтобы понять, приводят ли такие изменения к снижению риска инсульта, деменции или других заболеваний мозга. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Фев
1400
История беспилотников: от игрушки до оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Ресинтез: как разобрать и собрать лишайник в лаборатории
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
6 февраля, 16:36
ФизТех

Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

ФизТех
# аморфные материалы
# давление
# жидкость
# сжатие вещества
# физика
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
5 февраля, 13:02
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовские врачи спасли ребенка, удалив опухоль кишечника без единого разреза

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# дети
# медицина
# опухоль
# хирургия
# эндоскопия
2 февраля, 16:13
Губкинский университет

Экспресс-анализ позволил определить качество природного газа за несколько секунд вместо 20-40 минут

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Губкинский университет
# газотранспортные системы
# искусственный интеллект
# нейросеть
# природный газ
# технологии
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

    8 февраля, 10:30

  2. Древние христиане в Судане приобрели устойчивость к малярии в ходе естественного отбора

    8 февраля, 09:33

  3. Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

    7 февраля, 14:49

  4. Люди научились эхолокации

    7 февраля, 12:57
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Павел Штелле
33 минуты назад
klim, ахахахах типичная тупая вата не разбирающаяся в истории, у таких долбаёбов тейки только в стиле: а в сша… ди наху ватник

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Василий Марципанов
1 час назад
Сергей, не показывайте тут диванную точку зрения! - я как моряк танкерист говорю, что если при разрыве шланга разлив выйдет за боны, а это может

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Роман Родыгин
1 час назад
Выскажу крамольную мысль: а может, следует признать ошибкой любые попытки селиться на территориях, расположенных ниже 5 метров над уровнем моря?

Ученые предложили построить 80-километровую стену, чтобы спасти «ледник Судного дня»

Арсен Бахитжан
2 часа назад
Почему именно...?

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Татьяна Никитина
2 часа назад
Иван, не знаю, и знать не желаю, что такое "капса". И говорю, НЕ о США!

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Игорь Афанасьев
3 часа назад
Иван, ты додумал за меня то, что я не говорил. Да лучше уж понаехи, чем неблагополучный свой народ. Вам так не кажется? Вы серьезно сейчас выбираете

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Darya Konda
3 часа назад
Armchair, это прекрасная история, спасибо, что поделились! Коммент не лайкается, почему-то, ну - хоть так 👍

Фотограф сделал уникальный кадр: летучая лисица несет детеныша в полете

Фах Исмаилов
4 часа назад
Андрей, не-а, даже если к этим потомкам ещё и их соседей добавить, всё равно много. Наше население примерно 5 млн, это получается,что выпивается 15

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Logika Kyrgyz
4 часа назад
Paidamart, частично, это открытие сделали древние даосы, когда познакомили мир с восстановительной гимнастикой тайцзицюань (тайчи), и др.

Миелин попал в геном вместе с ретровирусом

Иван Колупаев
4 часа назад
Денис, что вас так кошачьи лотки-то беспокоят? Нет у них исключительных экономических зон. А вот карту стоит поправить не признают визуальные

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

MARCHBEAR
4 часа назад
Поколение другое, и другие восприятия. К примеру в конце 20 века школьникам дали попробовать воспользоваться прялкой, и правильно затянуть шлеи,

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Денис Антонов
4 часа назад
Укронацисты с 78 iq на каком месте? Их особая зона в темноте, серут в кошачьи лотки.

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Иван Колупаев
5 часов назад
Что-то народ оживился доставать темы 2022 года, когда многое было еще не понятно и выглядело иначе, да и дроны с тех пор здорово изменились, как

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Sergey Ladozhsky
5 часов назад
Melonic, а чё там его приводить? Скрепный рейтинг базируется на трёх китах: 1.белогвардейскую сволочь победили 2.фашистскую нечисть победили 3.первыми

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Gleb Gatsura
5 часов назад
Quasar, ох, +1! крайне тебе рад, Брат! Неси разумное доброе вечное.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Иван Колупаев
5 часов назад
Sergey, да есть и производство и разработка "своих хрусталликов" Вот с материалами и сырьем обычно проблема. Качественный акрил говорят пока не

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Sergey Ladozhsky
5 часов назад
Сергей, "вооружение не хуже ..." А на хлеб ты что, патроны будешь намазывать, младенцев в бронежилеты пеленать, хлеб с полей "Арматами" убирать, а руду

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Gleb Gatsura
5 часов назад
Александр, дополнительно учтите, что ФАБ/ОФАБ перед детонацией заходит в грунт на некоторое расстояние, весьма существенное, ввиду того что имеет

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Александр Катушков
5 часов назад
Сергей, такие случаи уже были. Я читал про подобный инцидент года 4-5 назад, летел лайнер, кажется из Амстердама в Канаду и на пару часов раньше

Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

Иван Колупаев
5 часов назад
Игорь, то есть, неумение пользоваться книгами в 4-5 лет у них, вызывает глубокую озабоченность у общественности, а безграмотность в 12 у нас - да

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно