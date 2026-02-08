Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

МРТ-сканирование показало, что спортивные упражнения могут омолодить мозг

Ученые пришли к выводу, что взрослые люди могут повлиять на здоровье мозга, соблюдая базовые рекомендации по физической активности, задолго до появления серьезных проблем. Исследование показало, что при выполнении регулярных аэробных нагрузок мозг взрослых выглядел почти на год «моложе», чем у контрольной группы.

Спортивные упражнения могут омолодить мозг / © Journal of Sport and Health Science

Группа американских ученых решила выяснить, может ли регулярная аэробная физическая активность замедлить или даже обратить «возраст мозга». Возраст мозга они оценивали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и сопоставляли результат с реальным возрастом человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science.

Как показывали ранние работы, разница между предсказанным возрастом мозга и хронологическим возрастом мозга (brain-PAD) связана с ухудшением физических и когнитивных функций, а также повышенным риском смерти. Новое исследование показала, что простая программа физической активности способна «омолодить» мозг за 12 месяцев.

В исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их случайным образом распределили либо в группу аэробных тренировок умеренной и высокой интенсивности, либо в контрольную группу. Два раза в неделю участники из тренировочной группы по 60 минут занимались в лаборатории под наблюдением специалистов. Также им приходилось тренироваться дома, чтобы суммарно набрать около 150 минут аэробной активности в неделю.

Исследователи измерили структуру мозга с помощью МРТ до начала тренировок и спустя 12 месяцев. За это время между участниками группы появились различия. В среднем за год нагрузок мозг «омолодился» примерно на 0,6 года. При этом, в контрольной группе мозг стал старше примерно на 0,35 года. Хотя разница во второй группе не была статистически значимой, разрыв между группами практически достиг одного года.

Хотя разница оказалась достаточно маленькой, по словам ученых, каждый дополнительный «год» возраста мозга связан со значимыми различиями в здоровье в более позднем возрасте. Заблаговременное снижение показателя brain-PAD может оказаться крайне важным для увеличения продолжительности жизни в будущем.

Авторы хотели понять, с помощью каких механизмов физическая активность повлияла на «возраст» мозга. Они проанализировали несколько возможных факторов, включая изменения физической формы, состава тела, артериального давления и уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, поддерживающего нейропластичность. Показатели физической подготовки у тренировавшихся участников заметно улучшились. Однако ни один из этих факторов статистически не объяснил «омоложение» мозга. Исследователи предположили, что физическая активность действует через дополнительные механизмы, которые ученые пока не смогли зафиксировать.

Ученые пояснили, что в исследовании участвовали здоровые и относительно хорошо образованные добровольцы. Выявленные изменения «возраста» мозга оказались умеренными. Авторы считают, что необходимы более масштабные исследования, чтобы понять, приводят ли такие изменения к снижению риска инсульта, деменции или других заболеваний мозга.