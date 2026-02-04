Люминесцентные магнитные микросферы подсветили внутреннюю жизнь червей

Управляемые наноматериалы — важный инструмент биологов-исследователей и врачей. Они могут сочетать ценные свойства — как в новом исследовании коллектива биофизиков из МФТИ и Сколтеха, создавших микросферы с углеродными точками. Российские ученые описали физические и химические свойства наночастиц, а затем доказали их безопасность для нематод C. elegans и возможность визуализировать процессы внутри этих крошечных червей.

Ученые создали ряд многофункциональных наноматериалов, которые активно взаимодействуют с инфракрасным излучением и которыми можно управлять с помощью физического воздействия — лазерных лучей, магнитных полей, ультразвука и т. д. Они очень перспективны для использования в качестве средств адресной доставки лекарственных средств, исследований в области клеточной биологии, создания биосенсоров и визуализации биологических процессов.

Поэтому новое исследование ученых МФТИ с коллегами посвящено одному из типов таких систем — многофункциональным фотолюминесцентным магнитным наносферам (multifunctional photoluminescence coding magnetic microspheres, PCMM). Их совместили с углеродными точками (carbon dots, CD) — наночастицами, которые обладают идеальными люминесцентными свойствами, и биосовместимы. К тому же их поверхность легко модифицировать под конкретные задачи. Результаты опубликованы в журнале «Биохимия».

Способность углеродных точек излучать в ближнем инфракрасном диапазоне особенно ценна для биомедицины, ведь такие лучи хорошо проникают вглубь ткани и не повреждают ее. К тому же благодаря этому их легко отслеживать в режиме реального времени. Размер углеродных точек не превышает 300 нанометров, что делает их пригодными для введения в тело человека и животных. А еще они не наносят вред окружающей среде.

Получение углеродных точек возможно с помощью клик-химии — химических реакций, при которых отдельные блоки соединяются в более крупные. Это напоминает детский конструктор. Другой способ — классический подход, когда два исходных вещества смешивают в определенной пропорции. Затем добавляют растворитель, нагревают смесь и выдерживают определенное время. Позднее раствор охлаждают и очищают от примесей, получая готовые к использованию препараты.

Сборка наночастиц в более крупные системы позволяет создать материалы с новыми уникальными свойствами. И углеродные точки хорошо подходят для использования в составе таких комплексных систем. Это позволяет оптимизировать материал под задачу, придав ему нужные прочность, электропроводность, прозрачность и т. д.

В рамках новой работы биофизики получили ряд модифицированных углеродных точек на основе веществ-предшественников: лимонной кислоты, ее смеси с мочевиной, а также глутатиона, бензойной кислоты и т. д. Полученные наночастицы загружали в пористый карбонат кальция с разными свойствами в качестве носителя.

Получив микросферы, исследователи описали различия в их растворимости и оптических свойствах. Оказалось, наночастицы светятся голубым и зеленым, хотя некоторые препараты испускали даже инфракрасное излучение.

Далее оценивали возможность применить углеродные точки для визуализации процессов в живом организме. Для этого использовали почвенных нематод C. elegans, это одна из важнейших моделей для биологических исследований.

Локализация наночастиц в C. elegans / © «Биохимия»

Эти микроскопические черви идеально подходят для исследований биологических эффектов благодаря своей прозрачности (различимы внутренние органы), легкости разведения в лаборатории и при этом близости по биохимическим процессам к более сложным животным. Из которых биологов, разумеется, прежде всего интересует человек.

Для оценки токсичности углеродных точек их добавили в среду, где обитали черви. О биологических эффектах судили по продолжительности жизни животных. Ученые отметили отсутствие негативных изменений, в том числе в строении тела червей и их поведении. Более того, некоторые углеродные точки даже продлили среднее время жизни нематод: те, что на основе лимонной кислоты и мочевины,— на 45%, на основе глутатиона — в два раза.

При этом для визуализации процессов в живом организме необходимо учитывать, что некоторые его молекулы могут и сами флуоресцировать. Эту так называемую аутофлуоресценцию можно спутать с сигналом самих углеродных точек. К счастью, флуоресценцию таких наночастиц можно «настраивать» в широком диапазоне.

Проведенная биофизиками флуоресцентная микроскопия выявила локализацию углеродных точек внутри тела червей. Они были обнаружены главным образом в кишечнике, в особенности в задней части.

Ученые подчеркнули, что новизна и перспективность исследования определяются люминесценцией углеродных точек в ближней инфракрасной области. Это улучшает эффект биологической визуализации и снижает вызванные светом повреждения. Особенно перспективно сочетать углеродные точки с технологией LuMag, использующей одновременно люминесцентные и магнитные свойства наночастиц. Подобные конструкции подойдут как для визуализации процессов в организме, так и для адресной доставки лекарственных средств и имеют большие перспективы для использования в медицине.

«Выполненная нами функционализация углеродных точек позволяет управлять их селективностью, попаданием в клетки и ткани определенного сорта. А использованная нами основа — наносферы — позволяет защитить люминесцентные свойства углеродных наноточек от влияния биологического окружения. Подобные мультифункциональные наноматериалы могут использоваться для разработки методов диагностики и терапии, поскольку они дешевле, эффективнее и (что самое главное) менее токсичны по сравнению с аналогами. Такими как квантовые точки, которые содержат тяжелые металлы», — поделилась Елена Марусич, старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химиолучевой терапии МФТИ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 623 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.