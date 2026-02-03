  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 февраля, 13:52
Во Флориде мороз достиг точки «игуанопада»

Жители южных штатов США столкнулись с небывалыми холодами. Во Флориде это привело к «дождю из игуан».

# животные
# зима
# мороз
# рептилии
# США
# Флорида
Во Флориде мороз достиг точки «игуанопада» / © Palm Beach Post
Во Флориде мороз достиг точки «игуанопада» / © Palm Beach Post

Южные штаты США столкнулись с суровыми погодными условиями примерно через неделю после мощного шторма, унесшего жизни более сотни человек. Северную Каролину накрыл снегопад, хотя снег, вне горных вершин, там выпадает крайне редко. Снег также выпал в Джорджии, Теннесси и Кентукки. 

Во Флориде снега не было, но в некоторых городах зафиксировали рекордные для региона морозы. В Орландо температура упала до –4 °C — это самый низкий показатель, зафиксированный в феврале как минимум с 1923 года. Обычно в это время года температура там колеблется между 12 °C и 23 °C.

Телеканал WPLG 10, базирующийся в Майами, сообщил, что утром 1 февраля во Флориде прошел «дождь из игуан». Рептилии падают с деревьев, когда температура ниже нуля держится около суток. «Игуанопад» — не такое уж редкое явление, но в этом году экспертов удивили его масштабы.  

На видеозаписи попали оглушенные животные, лежащие на тротуарах после падения с деревьев. Джессика Килгор, руководитель службы Iguana Solutions, занимающейся удалением инвазивных видов, рассказала, что во время похолодания она собрала множество ящериц — как живых, так и мертвых.

Во Флориде игуаны падают с деревьев / © WPLG 10

Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды издала распоряжение, разрешившее жителям доставлять игуан в офисы комиссии. Эти рептилии широко распространены в штате, но их запрещено содержать без специального разрешения.

Из-за непогоды пострадали не только игуаны. Шторм привел к отмене сотен рейсов в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине. 1 февраля без электроснабжения оставались около 158 тысяч потребителей. Сильнее всего пострадали жители Миссисипи, Теннесси, Флориды и Луизианы.

Комментарии

Написать комментарий
Последние комментарии

Vsevolod Goldfishka
5 минут назад
Vsevolod, у сеперджетов статистика вообще печать каждый 40й самолёт разбивается 2,6% флота потеряно.

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Vsevolod Goldfishka
8 минут назад
Владимир, всех Боингов было произведено за все времена порядка 160 000 самолётов. Всех Ту-шек порядка 20 000. Если грубо прикинуть в процентном отношении

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sam Dowson
31 минута назад
Всегда хожу без шапки на холоде и морозе вплоть до -25. Если ветра нет, то никакого дискомфорта, хотя кожа охлаждается сильно. А вот если ветер, да ещё

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Vavaka Vavakin
35 минут назад
Приходилось в нём кнопочки нажимать 🙂

Самый быстрый в мире бизнес-джет получил сертификацию ЕС

Game Slope
36 минут назад
Важный и символичный запуск для ISRO: PSLV снова подтверждает свою надёжность после неудачи, а миссия EOS-N1 показывает, как Индия уверенно движется

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Зелемор Всеукраинский...
48 минут назад
Ivan, они сейчас в обосраном повсеместно киеве и шеневмерлу поют как шеневмерзлу...🤣

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Евгений Фащевских
49 минут назад
Илья, ты думаешь что в России что-то осталось что принадлежит народу??? Так же всё давно уже продано, раньше Украины ещё я думаю... Голодранцы по своей

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Myname Mysurname
51 минута назад
SuperTurg, ну давайте будем ждать, пока Берег Слоновой Кости сподобится спутник запустить. При таком подходе и GPS никогда бы запустить не удалось -- а

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Зелемор Всеукраинский...
54 минуты назад
Ivan, и как это ты до сих пор сберёгся?😻

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Grace Helen
1 час назад
Очень интересный материал. Биофабрикация действительно выглядит одним из самых перспективных направлений в медицине будущего. https://freewebgames.io/

Эксперт в области биофабрикации рассказал, когда люди смогут жить до 150 лет 

Михаил Туровский
1 час назад
Логика (не) российского либерала: "Уууу, рашка рубит лес. Ниначем кроме бревен уже не зарабатывает." *Положительная статистика по росту лесного

Динамика вырубки лесов в странах мира

Зелемор Всеукраинский...
1 час назад
Valentin, а может просто падает производство и больше нечего возить? Завод закрыли, А380 больше не выпускают, всё катится в кризис... Этот грузовик Белуга

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Александр Березин
1 час назад
Сергей, у меня тоже ничего не болело, пока на -32 при влажности 90% не попал. Тут оказалось, что все-таки может заболеть, причем минут за 5. К счастью,

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Сергей Механик
1 час назад
Ничего не болит на морозе, только морда красная. 😛

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Сергей Механик
2 часа назад
Я со своей единственной женой тоже познакомился на танцплощадке, когда учился в военном училище в 80-х. Тогда у нас были организованные

Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР

Ефим Рыжий
2 часа назад
У Турции только 3% территории в Европе, тоже в списке

Карта: самые низкие зафиксированные  температуры в странах Европы

Константин Ишков
3 часа назад
Igor, ошибка выжившего. Например у моего коллеги сломанная челюсть после катания на санках в детсве)

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Константин Ишков
3 часа назад
Sam, не спускаться на ватрушке с неконтролируемых спусков)))

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Константин Ишков
3 часа назад
Иван, )))) единственный способ "спрыгнуть" с ватрушки - вывалиться в сторону, плашмя на живот)))). И в некоторых случаях - это самое лучшее решение!

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Foxtrot Uniform
3 часа назад
Aleks, согласен. Также как СССР кинул всех своих вкладчиков, которые по совету Жоржа Милославского хранили деньги в Сберегательной кассе. Смеху у

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

