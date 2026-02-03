Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Во Флориде мороз достиг точки «игуанопада»
Жители южных штатов США столкнулись с небывалыми холодами. Во Флориде это привело к «дождю из игуан».
Южные штаты США столкнулись с суровыми погодными условиями примерно через неделю после мощного шторма, унесшего жизни более сотни человек. Северную Каролину накрыл снегопад, хотя снег, вне горных вершин, там выпадает крайне редко. Снег также выпал в Джорджии, Теннесси и Кентукки.
Во Флориде снега не было, но в некоторых городах зафиксировали рекордные для региона морозы. В Орландо температура упала до –4 °C — это самый низкий показатель, зафиксированный в феврале как минимум с 1923 года. Обычно в это время года температура там колеблется между 12 °C и 23 °C.
Телеканал WPLG 10, базирующийся в Майами, сообщил, что утром 1 февраля во Флориде прошел «дождь из игуан». Рептилии падают с деревьев, когда температура ниже нуля держится около суток. «Игуанопад» — не такое уж редкое явление, но в этом году экспертов удивили его масштабы.
На видеозаписи попали оглушенные животные, лежащие на тротуарах после падения с деревьев. Джессика Килгор, руководитель службы Iguana Solutions, занимающейся удалением инвазивных видов, рассказала, что во время похолодания она собрала множество ящериц — как живых, так и мертвых.
Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды издала распоряжение, разрешившее жителям доставлять игуан в офисы комиссии. Эти рептилии широко распространены в штате, но их запрещено содержать без специального разрешения.
Из-за непогоды пострадали не только игуаны. Шторм привел к отмене сотен рейсов в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине. 1 февраля без электроснабжения оставались около 158 тысяч потребителей. Сильнее всего пострадали жители Миссисипи, Теннесси, Флориды и Луизианы.
