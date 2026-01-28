Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлены первые снимки новейшего метеоспутника ESA

Первые снимки, полученные со спутника Meteosat третьего поколения — Sounder (MTG-S), представили на Европейской космической конференции в Брюсселе. Они наглядно демонстрируют, как миссия будет обеспечивать данные о температуре и влажности атмосферы, существенно повышая точность прогнозов погоды для Европы и Северной Африки.

Снимок, полученный аппаратом MTG-S / © ESA

Изображения MTG-S показывают Землю с орбиты на высоте около 36 000 километров над поверхностью планеты.

Снимок, полученный аппаратом MTG-S / © ESA

Миссия MTG — это передовая программа наблюдения Земли, разработанная Европейским космическим агентством (ESA) совместно с европейскими партнерами для решения научных и общественно значимых задач. Она предоставляет принципиально новые данные для прогнозирования погоды и качества воздуха над Европой.

Геостационарное положение спутника позволяет обновлять данные для Европы и части Северной Африки каждые 15 минут. Новая информация о температуре и влажности поступает каждые 30 минут, обеспечивая метеорологов целостной картиной атмосферных процессов и дополняя сведения об облаках и молниях, получаемые со спутника MTG-Imager (MTG-I).

Инфракрасный зонд на борту MTG-S стал первым европейским гиперспектральным зондирующим прибором на геостационарной орбите. Полученные им данные позволят измерять температуру и влажность, а также скорость ветра и содержание следовых газов в атмосфере.

В перспективе на основе этих данных будут формироваться трехмерные карты атмосферы, значительно повышающие точность прогнозов, особенно в задачах краткосрочного прогнозирования быстро развивающихся штормов.