Озвучены обновленные планы по запуску новейшей российской ракеты «Союз-5»

Первый старт новой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на конец марта 2026 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным программам Дмитрий Баранов.

Ракета «Союз-5» / © «Роскосмос»

По его словам, «Союз-5» является современной разработкой и одновременно служит технологической основой для будущей сверхтяжелой ракеты в конфигурации, которая рассматривалась в отрасли на протяжении последних пяти–семи лет. Первые летные образцы ракеты находятся на космодроме с ноября 2025 года, и в настоящее время специалисты ведут подготовку к дебютному пуску. Ожидается, что старт состоится в конце марта.

Ранее предполагалось, что перспективная двухступенчатая ракета среднего класса выполнит свой первый полет до завершения 2025 года, однако сроки были скорректированы.

«Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17 тонн полезной нагрузки. Согласно планам госкорпорации, ракета должна стать коммерчески успешной и привлечь зарубежных клиентов.