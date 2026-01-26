  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 января, 19:33
Рейтинг: +151
Посты: 477

Реальный размер Гренландии

Гренландия — самый большой остров на Земле. На инфографиках Гренландия сравнивается с другими странами и континентами.

Сообщество
# Гренландия
# Инфографики
# карта
# остров
Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com
Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com

Площадь Гренландии составляет 2,166 миллиона квадратных километров. Для сравнения, совокупная площадь основных островов Британского архипелага — 0,315 миллиона квадратных километров. Пиренейский полуостров, где расположены Испания и Португалия, занимает примерно 0,597 миллиона квадратных километров. 

Гренландия входит в состав Дании. При этом Дания — часть Европейского Союза, куда Гренландия не входит. Евросоюз занимает примерно 4,236 миллиона квадратных километров. 

Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com
Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com

В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить остров к Соединенным Штатам. Площадь США составляет примерно 9,834 миллиона квадратных километров. Получается, США примерно в 4,5 раза больше Гренландии. 

Сравнение размеров Гренландии и Индии / © TheTrueSize.com
Сравнение размеров Гренландии и Индии / © TheTrueSize.com

Самое населенное государство мира — Индия — занимает 3,287 миллиона квадратных километров. Получается, Индия лишь в полтора раза больше Гренландии. 

Сравнение размеров Гренландии и Австралии / © TheTrueSize.com
Сравнение размеров Гренландии и Австралии / © TheTrueSize.com

На привычной карте в проекции Меркатора кажется, что Гренландия по размеру намного больше Австралии. При этом площадь Австралии — 7,741 миллиона квадратных километров, что более чем в 3,5 раза превышает площадь Гренландии. 

В Гренландии проживает примерно 57 тысяч человек. Основная часть населения сконцентрирована на юго-западном и южном побережье, так как центр острова покрыт ледником.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
28 Янв
1200
ИИ и машинное обучение: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новый метод лазерной записи позволил контролировать качество двумерных материалов в реальном времени

    26 января, 15:49

  2. Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

    26 января, 14:26

  3. Образованные мужчины оказались наиболее подвержены болезни Паркинсона

    26 января, 13:55

  4. Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

    26 января, 12:48
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Progress Best
2 часа назад
Наконец то! Это лишнее доказательство наличия Плазмоида Вачаева в ядре Земли! Он поглощает эфир, обеспечивает рост диаметра и уровня океана.

Изначально «сухие» экзопланеты оказались способны сами производить воду

Sam Dowson
3 часа назад
Не то что бы в научных статьях, но даже в клинических испытаниях на II-III стадиях уже не раз доказано, что само по себе удаление из нейронов

Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

Кирилл Кряжников
3 часа назад
У РФ почетное предпоследнее место;)

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Игорь Коняшов
3 часа назад
Александр, Товарисч врет как сивый мерин по Питер) В 2025 году Санкт-Петербург посетили 12,4 млн туристов.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Игорь Коняшов
3 часа назад
Sergey, "Поздравляю, гражданин, соврамши!" (С) В 2025 году Санкт-Петербург посетили 12,4 млн туристов.Хм масштаб вашего вранья просто поражает))В 2024 году

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Андрей Драгой
3 часа назад
Не хочу умничать, но с самого начала, после первого прочтения мной об этой новости несколько лет назад сказал, что это все полная чушь.. 170 км в длину

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Dron N
5 часов назад
> В список вошли танцы, пение, чтение, фотография, рукоделие и посещение оперы. Так они что, не разделяли по видам? Кто-то ходит селфи делает, типа

Танцы и опера изменили белки крови человека

Игорь Коняшов
5 часов назад
Александр, Ракеты по восточному побережью будут пролетать над Гренландией (со снижением). Возможно, проще сбить летящую на высоте 300-400 км по

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Necromicon
5 часов назад
Дмитрий, ути, оскорбился, гражданин Земли 😁

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Александр Березин
5 часов назад
Игорь, "А в космосе боеголовка летит именно по баллистической траектории" Поясню свою точку зрения Траектория Орешника лежит на таких высотах,

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Николай Цыгикало
5 часов назад
Serjo, почему тяжелее. Вопрос достаточного разброса опор. Управляющие моменты рулей на краю длинного корпуса сильнее. Зато экономия на

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Roman Frolov
6 часов назад
Прекрасно. Теперь нужно подождать подтверждения от какой-нибудь другой, некитайской научной группы. Как известно, большая часть открытий,

Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

Андрей Степанов
6 часов назад
Serjo, он у них и так есть.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Михаил Невский
6 часов назад
Евгений, как связана возможность изъясняться со сложностью? Скорее обратная, на простом языке нужно больше слов. Сложность русского в

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Игорь Коняшов
6 часов назад
Sam, Это выглядит очень странно. Баллистическая ракета не может лететь в атмосфере бОльшую часть времени и расстояния. Из-за потери скорости и

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Николай Цыгикало
6 часов назад
Иван, думаю, видят. Плазма электропроводна и хорошо отражает радарный сигнал. А методы обработки выявляют и координируют головную часть

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Николай Цыгикало
6 часов назад
Sam, по мне, в этом материале собрана галиматья из интернетного мусора. Даже картинка американского изделия. Видимо, автору это невдомек. А

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Денис Иванов
7 часов назад
Опять остап бендер плебс про перспективы космического масштаба заливает)

Маск объяснил преимущество Tesla и SpaceX: это технологии, которые фундаментально изменят экономику

Elusive Joe
7 часов назад
Alex, чем более спорная статья, тем больше комментариев, а это показы рекламы и зарплата автора )) про Аляску тоже в своё время говорили, что этот

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
7 часов назад
Sam, проблема немного в другом боевой блок в атмосфере не видят радары. Трамп конечно создает спутниковую систему обнаружения, но обнаружить это

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно