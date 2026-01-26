Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Реальный размер Гренландии

Гренландия — самый большой остров на Земле. На инфографиках Гренландия сравнивается с другими странами и континентами.

Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com

Площадь Гренландии составляет 2,166 миллиона квадратных километров. Для сравнения, совокупная площадь основных островов Британского архипелага — 0,315 миллиона квадратных километров. Пиренейский полуостров, где расположены Испания и Португалия, занимает примерно 0,597 миллиона квадратных километров.

Гренландия входит в состав Дании. При этом Дания — часть Европейского Союза, куда Гренландия не входит. Евросоюз занимает примерно 4,236 миллиона квадратных километров.

Сравнение размеров Гренландии и США / © TheTrueSize.com

В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить остров к Соединенным Штатам. Площадь США составляет примерно 9,834 миллиона квадратных километров. Получается, США примерно в 4,5 раза больше Гренландии.

Сравнение размеров Гренландии и Индии / © TheTrueSize.com

Самое населенное государство мира — Индия — занимает 3,287 миллиона квадратных километров. Получается, Индия лишь в полтора раза больше Гренландии.

Сравнение размеров Гренландии и Австралии / © TheTrueSize.com

На привычной карте в проекции Меркатора кажется, что Гренландия по размеру намного больше Австралии. При этом площадь Австралии — 7,741 миллиона квадратных километров, что более чем в 3,5 раза превышает площадь Гренландии.

В Гренландии проживает примерно 57 тысяч человек. Основная часть населения сконцентрирована на юго-западном и южном побережье, так как центр острова покрыт ледником.