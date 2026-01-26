Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Реальный размер Гренландии
Гренландия — самый большой остров на Земле. На инфографиках Гренландия сравнивается с другими странами и континентами.
Площадь Гренландии составляет 2,166 миллиона квадратных километров. Для сравнения, совокупная площадь основных островов Британского архипелага — 0,315 миллиона квадратных километров. Пиренейский полуостров, где расположены Испания и Португалия, занимает примерно 0,597 миллиона квадратных километров.
Гренландия входит в состав Дании. При этом Дания — часть Европейского Союза, куда Гренландия не входит. Евросоюз занимает примерно 4,236 миллиона квадратных километров.
В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить остров к Соединенным Штатам. Площадь США составляет примерно 9,834 миллиона квадратных километров. Получается, США примерно в 4,5 раза больше Гренландии.
Самое населенное государство мира — Индия — занимает 3,287 миллиона квадратных километров. Получается, Индия лишь в полтора раза больше Гренландии.
На привычной карте в проекции Меркатора кажется, что Гренландия по размеру намного больше Австралии. При этом площадь Австралии — 7,741 миллиона квадратных километров, что более чем в 3,5 раза превышает площадь Гренландии.
В Гренландии проживает примерно 57 тысяч человек. Основная часть населения сконцентрирована на юго-западном и южном побережье, так как центр острова покрыт ледником.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
