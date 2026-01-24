Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: уровень внедрения ИИ по странам
Во второй половине 2025 года искусственный интеллект (ИИ) использовали 16,1% трудоспособного населения планеты, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего распространения этих технологий.
При этом уровень использования ИИ существенно различается от страны к стране. В среднем в странах Глобального Севера показатель внедрения достигает 24,7%, тогда как в странах Глобального Юга он составляет лишь 14,1%. На региональном фоне особенно выделяются такие государства, как ОАЭ и Сингапур, заметно опережающие соседей.
Данная инфографика отражает уровень внедрения ИИ по странам на основе данных отчета Global AI Adoption in 2025, подготовленного компанией Microsoft. В рамках анализа Microsoft оценила масштабы применения ИИ в 147 странах мира.
С долей пользователей генеративных ИИ-инструментов в 64,0% Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не только занимают первое место в мире, но и входят в число стран с самыми высокими темпами роста внедрения. Еще до запуска ChatGPT технологии искусственного интеллекта активно применялись в государственных сервисах ОАЭ. Этому способствовали ранние регуляторные и управленческие рамки, заложенные в 2017 году в рамках национальной стратегии по развитию ИИ, охватывающей девять ключевых секторов экономики.
Второе место занимает Сингапур, где ИИ используют 60,9% населения. Как и ОАЭ, Сингапур сделал ставку на искусственный интеллект на раннем этапе, инвестируя в инфраструктуру, исследования и разработки.
В Европе лидером стала Норвегия, которая с уровнем внедрения 46,4% занимает также третье место в мире. За ней следуют Ирландия (44,6%) и Франция (44,0%) — страны с развитой технологической экосистемой.
В США уровень использования ИИ составляет 28,3%, что соответствует 24-му месту в общем рейтинге. Примечательно, что, несмотря на ведущие позиции США в области исследований ИИ и присутствие крупнейших в мире компаний этого сектора, уровень доверия к технологии остается сравнительно низким.
На другом конце шкалы находится Камбоджа, где ИИ используют всего 5,1% населения. Хотя прогресс постепенно наблюдается, ключевыми препятствиями для более широкого внедрения остаются недостаточные инвестиции и ограниченная инфраструктура.
