Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь идей твердотельных аккумуляторов, которые могут увеличить запас хода электромобилей, повысить их безопасность и ускорить зарядку

За последнее десятилетие электромобили сделали огромный шаг вперед, однако именно аккумуляторные технологии по-прежнему остаются главным препятствием на пути к увеличению запаса хода, сокращению времени зарядки и повышению безопасности.

Аккумуляторы / © Getty Images

Многие исследователи считают, что решение кроется в твердотельных аккумуляторах — технологии нового поколения, которую нередко называют «святым Граалем» энергетических систем электромобилей. В таких батареях жидкий электролит заменяется твердым материалом, что обещает более высокую плотность энергии, лучшую термическую стабильность и более долгий срок службы.

В лабораториях и на пилотных производствах по всему миру компании и научные коллективы стремятся превратить эту концепцию в коммерческую реальность. Вот семь технологий твердотельных аккумуляторов, которые способны изменить будущее электрического транспорта.

1. Литий-металлические твердотельные аккумуляторы

В таких батареях вместо графитового анода, используемого в традиционных литий-ионных элементах, применяется чистый металлический литий. Эта конфигурация значительно повышает плотность энергии, поскольку литий-металл способен накапливать намного больше заряда на единицу массы, чем графит.

Компании вроде QuantumScape разрабатывают литий-металлические твердотельные элементы, рассчитанные на увеличение дальности пробега электромобилей и ускорение их зарядки. В подобных конструкциях также используются твердые сепараторы, предотвращающие образование дендритов — одной из главных проблем безопасности в обычных батареях.

2. Сульфидные твердотельные аккумуляторы

Сульфидные электролиты считаются одним из самых перспективных типов твердых электролитов. Они обеспечивают очень быструю транспортировку литий-ионов — сопоставимую с жидкими электролитами.

Высокая ионная проводимость означает, что батареи на основе сульфидных материалов могут поддерживать быструю зарядку без потери эффективности и производительности.

Еще одно преимущество — относительная мягкость сульфидных материалов по сравнению с керамическими электролитами. Это позволяет им лучше контактировать с электродами при производстве. Благодаря этому такие аккумуляторы могут оказаться удобнее для масштабирования в крупные батарейные блоки электромобилей массового рынка.

3. Оксидные керамические твердотельные аккумуляторы

Такие батареи часто используют керамические материалы, например оксид лития-лантана-циркония. Оксидные твердые электролиты отличаются высокой стабильностью и устойчивостью к химическому разложению. Эта стабильность позволяет батареям безопасно работать при более высоких напряжениях, что дает возможность хранить больше энергии и одновременно снижает риск перегрева.

Однако керамические электролиты жесткие и плохо сочетаются с гибкими электродами аккумуляторов, что создает сложности при производстве.

Ученые работают над новыми архитектурами керамических материалов, которые сохраняют механическую прочность, но при этом улучшают ионную проводимость. В перспективе это может привести к созданию сверхдолговечных батарей для электромобилей, способных прослужить более миллиона километров.

4. Полимерные твердотельные аккумуляторы

Полимерные электролиты используют гибкие материалы, напоминающие пластик, через молекулярную структуру которых перемещаются ионы лития. Их гибкость помогает поддерживать хороший контакт между электродами и электролитом, что повышает надежность батареи при многочисленных циклах зарядки.

Хотя при комнатной температуре полимерные электролиты обычно проводят ионы медленнее, чем керамические аналоги, они значительно проще в производстве. Это делает их привлекательными для автопроизводителей, стремящихся создать недорогие твердотельные батареи, пригодные для массового выпуска.

5. Галогенидные твердотельные аккумуляторы

Галогенидные электролиты — это относительно новый класс материалов, сочетающий высокую ионную проводимость с отличной электрохимической стабильностью.

В отличие от некоторых сульфидных электролитов, галогениды лучше работают в сочетании с высоковольтными катодами, что позволяет увеличить общее количество энергии, запасаемой батареей.

Исследователи считают, что галогенидные электролиты способны преодолеть ряд ограничений, характерных для сульфидных и оксидных материалов. Их сравнительно невысокая стоимость и повышенная стабильность делают их перспективным кандидатом для аккумуляторов следующего поколения.

6. Тонкопленочные твердотельные аккумуляторы

Такие батареи создаются путем нанесения сверхтонких слоев твердого электролита и электродных материалов. Подобная архитектура позволяет добиться чрезвычайно высокой плотности энергии и очень точного контроля структуры аккумулятора.

Сегодня тонкопленочные батареи используются в небольших устройствах — например, в медицинских имплантах и микроэлектронике. Сейчас исследователи ищут способы масштабировать эту технологию для применения в электромобилях и крупных системах накопления энергии.

7. Литий-серные твердотельные аккумуляторы

Литий-серные твердотельные батареи состоят из литий-металлического анода и серного катода. Сера обладает теоретической емкостью, превосходящей традиционные катодные материалы, что открывает возможность резко увеличить плотность энергии.

Использование твердого электролита также позволяет предотвратить растворение серы — проблему, которая обычно сокращает срок службы литий-серных аккумуляторов в жидких системах.

Если удастся решить проблемы стабильности, такие батареи смогут обеспечить электромобилям запас хода, значительно превосходящий сегодняшние возможности.

Твердотельные аккумуляторы пока находятся на ранней стадии коммерциализации, однако темпы развития показывают, что именно они могут изменить будущее электрической мобильности. Если исследователям удастся преодолеть проблемы стоимости производства, стабильности материалов и масштабируемости, эти технологии смогут обеспечить более безопасные батареи, гораздо более быструю зарядку и существенно больший запас хода. Пока ни одна конструкция не стала безусловным лидером, однако разнообразие подходов показывает, насколько активно индустрия стремится к этому технологическому прорыву.