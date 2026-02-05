Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли
Согласно большинству оценок, население Земли сейчас составляет примерно 8,2 миллиарда человек. Но, как показало недавнее исследование, при подсчете могли значительно недооценить жителей сельских районов.
Ученые из Университета Аалто в Финляндии проанализировали 307 проектов по строительству дамб в сельской местности в 35 странах. Они обнаружили расхождения между этими подсчетами местного населения и данными о численности, собранными в период с 1975 по 2010 год. Результаты опубликованы в Nature Communications.
Ведущий автор исследования Йозиас Ланг-Риттер заявил, что фактическое население сельских районов оказалось значительно выше, чем указывалось в глобальных данных. В зависимости от набора данных, недооценка численности сельского населения варьировалась от 53 до 84%.
«Эти наборы данных использовались в тысячах исследований и активно применялись при принятии решений, но их точность никогда систематически не оценивалась», — пояснил Ланг-Риттер.
В своем исследовании ученый предложил использовать данные о населении, собранные для проектов по строительству сельских плотин. Ланг-Риттер пояснил, что во время строительства плотины затапливаются большие территории. Из-за этого людям приходится менять места жительства. Компании, которые строят плотины, обычно учитывают переселенное население, так как пострадавшим выплачивают компенсацию. Эти данные исследователи объединили с пространственной информацией, полученной со спутниковых снимков.
Частично такое несоответствие может объясняться нехваткой средств у стран для точного сбора данных в отдаленных сельских районах во время переписи населения. Такая нехватка информации может пагубно сказываться на качестве жизни этих сообществ, так как власти распределяют ресурсы исходя из данных переписей.
Однако результаты исследования убедили не всех ученых. Стюарт Гитель-Бастен из Гонконгского университета науки и технологий заявил New Scientist, что более точный сбор данных о сельском населении может принести пользу, но он сомневается, что речь идет о миллионах или миллиардах недоучтенных жителей планеты.
Вероятно, при подсчете численности населения действительно могли затеряться сотни и даже тысячи человек. Но ошибка в миллионы жителей Земли может полностью перевернуть понимание, сколько людей живет на планете. Прежде чем пересматривать десятки лет исследований, ученым придется предоставить более убедительные и надежные доказательства.
