О мероприятии

Развитая кора — яркая особенность мозга млекопитающих. И ни у кого она не взяла на себя столько моторных функций, сколько у человека. Кажется, именно здесь должны жить программы действий и решения. Но все куда интереснее. Учитель биологии и популяризатор науки Сергей Лопатин расскажет о том, что моторная кора действительно контролирует, а под чем лишь расписывается, как внимание и контекст меняют моторный выход и почему произвольность движения — гораздо более тонкая конструкция, чем кажется.