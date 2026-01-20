Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
География природного газа: распределение доказанных запасов по странам
Природный газ играет ключевую роль в мировой энергетике: он используется для выработки электроэнергии, отопления домов и обеспечения работы промышленности. Однако, несмотря на его повсеместное применение, запасы природного газа в мире распределены крайне неравномерно.
В данной инфографике страны ранжированы по объему доказанных запасов природного газа, измеряемых в триллионах кубических футов. Источником данных послужил Statistical Review of World Energy 2025, подготовленный Энергетическим институтом.
Всего три государства — Россия, Иран и Катар — сосредоточивают в своих недрах более половины всех доказанных мировых запасов природного газа.
Помимо тройки лидеров, такие страны, как Туркменистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, укрепляют позиции Ближнего Востока и Центральной Азии на глобальной газовой карте. Эти регионы располагают обширными и относительно недорогими в разработке запасами, что позволяет им поддерживать долгосрочную добычу и играть ключевую роль на рынке сжиженного природного газа (СПГ).
Соединенные Штаты занимают пятое место в мире, что отражает эффект «сланцевой революции» последних двух десятилетий.
Китай также входит в число стран с крупнейшими запасами газа, однако колоссальный внутренний спрос означает, что даже при наличии значительных ресурсов страна остается сильно зависимой от импорта.
Государства с более скромными запасами — включая Норвегию, Великобританию и Нидерланды — по-прежнему играют важную роль на региональном уровне благодаря развитой инфраструктуре и близости к крупным рынкам сбыта. Тем не менее сокращение запасов в ряде европейских стран подчеркивает растущую зависимость континента от импортного газа.
