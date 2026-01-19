Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Испытание воздушной ветроустановки мегаваттного класса в небе над китайским городом вызвало дискуссии о будущем ветроэнергетики во всем мире
В Китае прошли испытания огромной воздушной ветроустановки, предназначенной для выработки электроэнергии за счет более сильных и стабильных ветров на большой высоте. Успешный запуск и тестирование этого необычного летательного аппарата в начале месяца вызвали оживленные дискуссии о том, могут ли подобные системы стать будущим устойчивой энергетики.
Аппарат получил название S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES). Его размеры впечатляют: около 60 метров в длину, 40 метров в ширину и 40 метров в высоту. По сообщениям разработчиков, при подключении к энергосети он способен вырабатывать электроэнергию мощностью в несколько мегаватт.
S2000 относится к классу технологий, известных как высотная ветроэнергетика (High-Altitude Wind Energy, HAWE) — по сути, это «парящая» ветряная турбина или генератор. Конкретно S2000 заполнен гелием и во время работы удерживается на месте с помощью тросов, закрепленных на земле. Такое решение позволяет использовать ветры, которые на высоте значительно сильнее и стабильнее, чем у поверхности.
Во время ключевого испытания в начале месяца S2000 поднялся на высоту около 2000 метров всего за 30 минут. После выхода на рабочую высоту она за несколько часов тестирования смогла выработать примерно 385 киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы зарядить около шести электромобилей или обеспечить среднее городское домохозяйство в Китае электричеством примерно на месяц. Показатель может показаться скромным, однако важно учитывать, что испытание проводилось далеко не на предельных возможностях системы.
Заявленная максимальная мощность S2000 составляет три мегаватта — это сопоставимо с показателями традиционной ветряной турбины среднего размера.
У Китая есть веские причины экспериментировать с подобными решениями, особенно в густонаселенных районах или регионах с конкурирующим землепользованием, где сложно выделить большие площади под традиционные ветропарки.
Размещение ветряков в воздухе позволяет снизить давление на земельные ресурсы и делает технологию более гибкой — в том числе для использования вблизи городов. В этом контексте Китай готов финансировать и тестировать масштабные и рискованные инфраструктурные проекты вроде S2000.
Даже частичный успех такой технологии может иметь большое значение в национальном масштабе. При этом важно понимать, что крупные летающие или парящие ветроэлектростанции пока не доказали свою эффективность в промышленном масштабе.
Хотя недавние испытания прошли успешно, остаются вопросы о долговечности систем длительного тросового удержания, устойчивости дирижаблей к штормам и их интеграции в правила использования воздушного пространства.
Кроме того, не до конца ясны требования к долгосрочному обслуживанию и ремонту, а также экономическая целесообразность подобных решений по сравнению с наземными ветряными электростанциями и системами накопления энергии.
