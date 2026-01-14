Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть
Во время испытаний в городе Ибинь, провинция Сычуань воздушная ветроустановка S2000 уверенно набрала высоту и выработала 385 киловатт-часов электроэнергии, которые были напрямую поданы в местную сеть.
Разработчик установки — компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology — называет S2000 первой в мире воздушной ветроэнергетической системой мегаваттного класса, предназначенной для эксплуатации вблизи городов.
Новый аппарат представляет собой настоящий энергетический аэростат. Его габариты впечатляют — 60 х 40 х 40 метров, конструкция сочетает наполненный газом баллон и огромное кольцевое крыло, превращающее установку в огромный воздухопровод.
Подъем платформы во время испытаний в Ибине занял около 30 минут. Достигнув заданной высоты, система смогла удерживаться в устойчивом зависании и одновременно работать в режиме генерации электроэнергии — ключевое достижение на пути к будущему коммерческому применению.
Как пояснил технический директор компании Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Вэн Ханькэ, в основе системы S2000 лежит аэростат, заполненный гелием, который поднимает легкий ветроэнергетический модуль высоко в воздух. На высоте ветры, как правило, сильнее и стабильнее, чем у поверхности земли.
После подъема установка преобразует энергию ветра в электричество и передает его на землю по тросовому кабелю. Этот же трос используется для управления положением и устойчивостью платформы во время работы. Такой подход позволяет задействовать ветровые ресурсы, практически недоступные для традиционных наземных ветряков.
