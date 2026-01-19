Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA доставило ракету миссии «Артемида II» на стартовую площадку в преддверии исторического полета к Луне
В субботу, 17 января, ракета, которой предстоит отправить астронавтов миссии «Артемида II» к Луне, была доставлена на стартовую площадку для своей исторической миссии. Запуск может состояться уже через несколько недель.
Ракета Space Launch System (SLS), созданная для реализации программы «Артемида» и призванная открыть новую эпоху пилотируемых полетов к Луне, в субботу покинула Здание вертикальной сборки (Vehicle Assembly Building, VAB) Космического центра Кеннеди во Флориде. Оттуда она отправилась в путь длиной около 6,4 километров к стартовому комплексу 39B (LC-39B).
В течение полутора лет инженеры собирали ракету SLS для миссии «Артемида II», и в этот день она впервые — и, как надеются в NASA, единственный раз — покинула VAB в полностью собранном виде.
Полностью заправленная SLS имеет высоту 98 метров и массу около 2 600 тонн. Ее силовая установка включает два твердотопливных ускорителя времен программы Space Shuttle высотой 54 метра, установленных по бокам, а также четыре двигателя RS-25, также изначально разработанные для шаттлов.
Самая ранняя возможная дата старта «Артемида II» — 6 февраля. В миссии примут участие астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. На борту корабля Orion им предстоит примерно десятидневный полет вокруг Луны. Однако окончательная дата запуска будет зависеть от результатов проверок систем на стартовой площадке. Резервные стартовые окна предусмотрены до 11 февраля, а также в марте и апреле.
