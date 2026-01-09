  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 января, 08:40
Рейтинг: +1106
Посты: 2520

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Обсерватория имени Веры Рубин зафиксировала рекордный объект — сверхбыстро вращающийся астероид, ставший самым стремительно вращающимся небесным телом такого размера за всю историю наблюдений. Это самый быстрый из известных астероидов диаметром более 500 метров.

# астероиды
# астрономия
# космос
Художественное изображение астероида 2025 MN45 / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA / P. Marenfeld
Художественное изображение астероида 2025 MN45 / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA / P. Marenfeld

Астероид, получивший обозначение 2025 MN45, делает полный оборот вокруг своей оси каждые 1,88 минуты. О его открытии объявили в июне 2025 года на мероприятии «Первый свет» обсерватории Веры Рубин, организованном Национальным научным фондом США (NSF) и Министерством энергетики (DOE). Он стал одним из 1900 новых астероидов, недавно обнаруженных обсерваторией, причем 19 из них относятся к категории сверх- и ультрабыстро вращающихся объектов.

Исследование новых астероидов возглавила Сара Гринстрит, помощник астронома NSF NOIRLab и руководитель рабочей группы по околоземным и межзвездным объектам в рамках научной коллаборации по изучению Солнечной системы при обсерватории Рубин. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

В ходе исследования ученые собирали данные на протяжении примерно десяти часов в течение семи ночей в апреле и мае прошлого года — в период ранней пусконаладочной эксплуатации обсерватории. Как отмечается в пресс-релизе, эта публикация стала первой рецензируемой научной работой, основанной на данных крупнейшей в мире цифровой камеры — камеры LSST обсерватории Рубин.

Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей — крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер. По габаритам она сопоставима с автомобилем, а по массе превышает три тонны.

Быстро вращающиеся космические тела дают ученым ключ к пониманию ранних этапов формирования Солнечной системы. Астероид может приобрести высокую скорость вращения в результате столкновения с другим объектом или быть фрагментом более крупного тела, распавшегося на части.

Скорость вращения также позволяет судить о составе и внутренней структуре астероидов. Если небесное тело вращается с экстремальной скоростью, оно должно состоять из очень прочного материала, иначе оно бы просто разлетелось на куски.

Диаметр астероида 2025 MN45 составляет около 710 метров. Этот астероид главного пояса совершает один оборот за 1,88 минуты, что делает его самым быстро вращающимся из всех известных астероидов диаметром более 500 метров.

1 Комментарий
Konstantin Resto
Konstantin Resto
3 минуты назад
-
0
+
"Быстро вращающиеся космические тела дают ученым ключ к пониманию ранних этапов формирования Солнечной системы". Есть только оно объективное мнение на этот счет. Эти придурки кроме как топтаться на месте или бегать по кругу , притягивать за уши любые открытия и засовывать их в рамки своих бестолковых теорий больше на хрен ни на что не способны. Элементарную гипотезу Римана доказать не в состоянии поскольку многомерное пространство засовывают в плоскость, 11 мерное пространство теории струн рассматривают через примитивную 4D проекцию, и при этом хотят постичь уроки мироздания. Это просто выгодно, стоит только доказать теорию Римана, автоматом доказывается теория струн и мгновенно 80% тех мастодонтов кто мнит сейчас себя авторитетами в научном мире остаются не у дел а их звания, регалии и тд - гроша ломаного стоить не будут за 1 минуту и следа не останется от: Центральная предельная теорема для реальных процессов Гипотеза эффективного рынка Теории фазовых переходов, не учитывающие мультимасштабность Упрощённые модели критического поведения Линейные приближения в нелинейных системах Одноуровневые базы данных Статические схемы scaling Методы агрегации без учёта временных масштабов Линейные цепи в нейросетях Модели, не учитывающие иерархию временных масштабов Упрощённые теории интеграции информации Гипотеза рациональных ожиданий Модели общего равновесия Количественная теория денег еще через пять минут и перечень идиотов займет уже 3 страницы все эти гении будут искать вакансии дворников в лучшем случае
Ответить
-
0
+
