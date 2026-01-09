Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид
Обсерватория имени Веры Рубин зафиксировала рекордный объект — сверхбыстро вращающийся астероид, ставший самым стремительно вращающимся небесным телом такого размера за всю историю наблюдений. Это самый быстрый из известных астероидов диаметром более 500 метров.
Астероид, получивший обозначение 2025 MN45, делает полный оборот вокруг своей оси каждые 1,88 минуты. О его открытии объявили в июне 2025 года на мероприятии «Первый свет» обсерватории Веры Рубин, организованном Национальным научным фондом США (NSF) и Министерством энергетики (DOE). Он стал одним из 1900 новых астероидов, недавно обнаруженных обсерваторией, причем 19 из них относятся к категории сверх- и ультрабыстро вращающихся объектов.
Исследование новых астероидов возглавила Сара Гринстрит, помощник астронома NSF NOIRLab и руководитель рабочей группы по околоземным и межзвездным объектам в рамках научной коллаборации по изучению Солнечной системы при обсерватории Рубин. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В ходе исследования ученые собирали данные на протяжении примерно десяти часов в течение семи ночей в апреле и мае прошлого года — в период ранней пусконаладочной эксплуатации обсерватории. Как отмечается в пресс-релизе, эта публикация стала первой рецензируемой научной работой, основанной на данных крупнейшей в мире цифровой камеры — камеры LSST обсерватории Рубин.
Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей — крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер. По габаритам она сопоставима с автомобилем, а по массе превышает три тонны.
Быстро вращающиеся космические тела дают ученым ключ к пониманию ранних этапов формирования Солнечной системы. Астероид может приобрести высокую скорость вращения в результате столкновения с другим объектом или быть фрагментом более крупного тела, распавшегося на части.
Скорость вращения также позволяет судить о составе и внутренней структуре астероидов. Если небесное тело вращается с экстремальной скоростью, оно должно состоять из очень прочного материала, иначе оно бы просто разлетелось на куски.
Диаметр астероида 2025 MN45 составляет около 710 метров. Этот астероид главного пояса совершает один оборот за 1,88 минуты, что делает его самым быстро вращающимся из всех известных астероидов диаметром более 500 метров.
