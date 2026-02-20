  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
20 февраля, 08:16
Рейтинг: +318
Посты: 933

Самый популярный в мире персональный самолет получил серьезное обновление

Компания Cirrus из Миннесоты (США) представила третью итерацию Vision Jet, подняв этот чрезвычайно успешный персональный самолет на новую высоту. Новый Vision Jet третьего поколения (G3) отличается обновленной кабиной, а также более чем 30 другими усовершенствованиями, призванными сделать полеты более интеллектуальными и безопасными.

# авиация
# самолёты
# технологии
Vision Jet / © Cirrus
Vision Jet / © Cirrus

После несколько непростого старта оригинальный Vision Jet вышел на рынок в 2016 году, войдя в историю как первый в мире одномоторный персональный реактивный самолет. Затем Cirrus выпустила модель G2 в 2019 году. Vision Jet уже седьмой год подряд занимает место самого популярного в мире реактивного самолета: по данным Cirrus, по состоянию на 2025 год по всему миру поставлено более 700 единиц. Даже с таким успехом команда продолжает совершенствовать конструкцию.

Прежде всего, G3 может похвастаться совершенно новым интерьером с переработанными сиденьями. G2 мог вместить пятерых взрослых (один из них пилот) и двоих детей, тогда как G3 способен перевозить шестерых взрослых и одного ребенка. Это стало возможным благодаря новому элегантному трехместному дивану, заменившему третий ряд сидений. Эргономика каждого кресла также улучшена: кресла пилота и второго пилота регулируются одной рукой, а средние кресла можно снять или установить с помощью удобного рычага. Выглядят они тоже отлично благодаря новому дизайну, сочетающему жесткую спинку и обивку из алькантары ручной работы.

Салон изобилует и другими эстетическими улучшениями, такими как новые откидные столики и крепления для устройств. Теперь владельцы могут выбирать между пятью цветовыми гаммами, вдохновленными движением и направлениями, что позволяет сочетать самолет с остальным парком воздушных судов.

Кабина пилота также получила множество обновлений. Самое заметное из них — новая система связи ATC Datalink, позволяющая пилотам обмениваться текстовыми сообщениями со службами управления воздушным движением для уточнения маршрута, назначения высоты и т.д. Внешний вид также был доработан: появились новые законцовки крыла с подсветкой, которая на перроне светит в 2,7 раза ярче. Некоторые знаковые функции остались неизменными, такие как интуитивно понятная авионика Perspective Touch+, парашют для всего планера и система аварийной автоматической посадки Safe Return. Последняя позволяет самолету совершить полностью автономную и безопасную посадку без вмешательства пилота или пассажиров.

Длина самолета составляет чуть более девяти метров, дальность полета достигает 2360 километров, а крейсерская скорость составляет около 580 километров в час.

