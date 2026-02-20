Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самый популярный в мире персональный самолет получил серьезное обновление
Компания Cirrus из Миннесоты (США) представила третью итерацию Vision Jet, подняв этот чрезвычайно успешный персональный самолет на новую высоту. Новый Vision Jet третьего поколения (G3) отличается обновленной кабиной, а также более чем 30 другими усовершенствованиями, призванными сделать полеты более интеллектуальными и безопасными.
После несколько непростого старта оригинальный Vision Jet вышел на рынок в 2016 году, войдя в историю как первый в мире одномоторный персональный реактивный самолет. Затем Cirrus выпустила модель G2 в 2019 году. Vision Jet уже седьмой год подряд занимает место самого популярного в мире реактивного самолета: по данным Cirrus, по состоянию на 2025 год по всему миру поставлено более 700 единиц. Даже с таким успехом команда продолжает совершенствовать конструкцию.
Прежде всего, G3 может похвастаться совершенно новым интерьером с переработанными сиденьями. G2 мог вместить пятерых взрослых (один из них пилот) и двоих детей, тогда как G3 способен перевозить шестерых взрослых и одного ребенка. Это стало возможным благодаря новому элегантному трехместному дивану, заменившему третий ряд сидений. Эргономика каждого кресла также улучшена: кресла пилота и второго пилота регулируются одной рукой, а средние кресла можно снять или установить с помощью удобного рычага. Выглядят они тоже отлично благодаря новому дизайну, сочетающему жесткую спинку и обивку из алькантары ручной работы.
Салон изобилует и другими эстетическими улучшениями, такими как новые откидные столики и крепления для устройств. Теперь владельцы могут выбирать между пятью цветовыми гаммами, вдохновленными движением и направлениями, что позволяет сочетать самолет с остальным парком воздушных судов.
Кабина пилота также получила множество обновлений. Самое заметное из них — новая система связи ATC Datalink, позволяющая пилотам обмениваться текстовыми сообщениями со службами управления воздушным движением для уточнения маршрута, назначения высоты и т.д. Внешний вид также был доработан: появились новые законцовки крыла с подсветкой, которая на перроне светит в 2,7 раза ярче. Некоторые знаковые функции остались неизменными, такие как интуитивно понятная авионика Perspective Touch+, парашют для всего планера и система аварийной автоматической посадки Safe Return. Последняя позволяет самолету совершить полностью автономную и безопасную посадку без вмешательства пилота или пассажиров.
Длина самолета составляет чуть более девяти метров, дальность полета достигает 2360 километров, а крейсерская скорость составляет около 580 километров в час.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Эксперимент показал, что у некоторых самцов зебровых амадин есть устойчивые цветовые предпочтения: они строят гнезда только из волокон того или иного цвета. Причем эти птицы настолько упрямы, что ради любимого цвета готовы идти против социума.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
