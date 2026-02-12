О мероприятии

Квазары, появившись на заре Вселенной, и по сей день остаются ярчайшими источниками излучения в наблюдаемом космосе. Квазары обнаруживаются практически в каждой галактике, куда бы ни заглянули астрономы, однако, при этом остаются одними из самых загадочных объектов в природе. Как квазар влияет на родительскую галактику? Может ли он остановить рождение новых звезд? Или наоборот, активная черная дыра способствует активному рождению новых светил? Об этом и многом другом расскажет астрофизик, кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Дроздов.

Расписание ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 19:00